شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط طرد بريدي يحتوي على مواد متفجرة بمطار الكويت قبل إرساله للولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الأجهزة الأمنية بمطار الكويت الدولي، من ضبط طرد بريدي يحتوي على مواد متفجرة قبل ارساله إلى الولايات المتحدة.
وقال مصدر أمني، في تصريح لصحيفة "الجريدة" الكويتية اليوم الجمعة، إن رجال الجمارك بمطار الكويت الدولي، اشتبهوا في طرد في البريد الجوي، وبعد الكشف عنه عبر الأجهزة الحرارية وتفتيشه، تبين وجود بطاريات، وعجينة متفجرة، ومادة "تي إن تي" داخل كتاب تم تفريغه.
وأضاف المصدر أن الطرد كان مرسل من قبل شخص أجنبي، إلى قاعدة عسكرية في الولايات المتحدة، موضحا أن رجال المباحث يواصلون عملية التحقيق في الطرد، والتوصل لصاحبه للكشف عن تفاصيل الواقعة.
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