شكرا لقرائتكم خبر عن عمر زين العابدين: لن نملى شيئاً على الناس ونريد خلق مناخ للحوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكرى فى السودان، أنه لن يملى شيئا على الناس، ويريد خلق مناخ لإدارة الحوار بصورة سلمية.

وأضاف رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكرى فى السودان خلال مؤتمر صحفى اليوم الجمعة، أن فترة المجلس العسكرى لعامين هذا هو الحد الأقصى، لكن خلال شهر، إذا تمت إدارة الأمر بدون فوضى، يمكن أن ينتهى أمد المجلس.

Advertisements

وأضاف زين العابدين، أن المجلس العسكرى يدير حوارا لخروج السودان من المطب الحالى، مضيفا: لم نأت بحلول والحلول تأتى من المحتجين.