المجلس العسكري في السودان يتعهد بمحاكمة من قتلوا المحتجين

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وقال الفريق عمر زين العابدين، رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكري في السودان، إن "من قتلوا المحتجين سيخضعون للمحاكمة".
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وذكر زين العابدين أن الحزب الحاكم السابق غير مدعو للحوار.
وكانت لجنة "أطباء السودان" قد أعلنت سقوط 35 قتيلا منذ بوم 6 أبريل/ نيسان الجاري، وحتى يوم أمس.
وكان وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، أعلن الإطاحة بالرئيس السوداني عمر حسن البشير، الذي اندلعت ضده مظاهرات امتدت لأربعة أشهر، تطالبه بالرحيل عن السلطة وذلك على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة.
كما أعلن عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي لمدة عامين، وتعطيل العمل بدستور 2005. كما جرى إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحل مجلس الوزراء وتكليف وزراء بالوكالة بتسيير أعمال الحكومة.
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