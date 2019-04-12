دعوة أممية بشأن قضية البشير مع المحكمة الجنائية الدولية

وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المكتب في إفادة صحفية في جنيف، اليوم الجمعة: "نشجع السلطات في السودان على التعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية، هناك قرار لمجلس الأمن يعود إلى عام 2005 يدعو الحكومة السودانية للتعاون الكامل ومد يد العون"، وذلك وفقا لـ"رويترز".

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وكانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، دعت في وقت سابق اليوم الجمعة: "السلطات السودانية إلى إطلاق سراح الأشخاص الذين احتجزوا لتنظيم تظاهرات سلمية والتحقيق في استخدام القوة ضد المحتجين في ديسمبر/ كانون الأول".

وقالت باشليه إن "هذه لحظة حرجة جداً وحساسة جدا للسودان وهناك ضبابية شديدة وقلق بشأن المستقبل"، مضيفة أنه "ينبغي على السلطات أن تمتنع عن استخدام القوة ضد المحتجين السلميين".

وأعلن وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، الإطاحة بالرئيس السوداني عمر حسن البشير، الذي اندلعت ضده مظاهرات امتدت لأربعة أشهر، تطالبه بالرحيل عن السلطة وذلك على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة، كما أعلن عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي لمدة عامين، وتعطيل العمل بدستور 2005. كما جرى الإعلان عن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحل مجلس الوزراء وتكليف وزراء بالوكالة بتسيير أعمال الحكومة.