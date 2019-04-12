إنشاء مركز توزيع الحبوب الروسية في البحرين باستثمارات مشتركة في عام 2019

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موسكو — سبوتنيك. وقال الوزير للصحفيين: "منذ عدة سنوات تناولنا هذا الموضوع ودرسنا ونظرنا في خيارات مختلفة، في البحرين وفي المملكة العربية السعودية وفي مصر من أجل إنشاء مركز توزيع حبوب كبير".
© AFP 2019 / MARWAN NAAMANI
وأضاف مانتوروف "نعمل الآن على تنشيط وسط الأعمال الذي ينتج المعدات، لأن اهتمامنا ليس فقط في توريد الحبوب، نعول على مجالين توريد المنتجات وإنتاج وتوريد المعدات".
وأوضح قائلا "أعتقد أنها يجب أن تكون استثمارات مشتركة".
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