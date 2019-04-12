انت الان تتابع قوات الدعم السريع ترفض أي حلول لا ترضي شعب السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الجيش السوداني والمتظاهرين - أرشيفية

طالب قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، في بيان رسمي، بوقت متأخر من مساء الخميس، قادة الانتفاضة «قيادة تجمع المهنيين ورؤساء الأحزاب وقادة الشباب» إلى فتح باب الحوار والتفاوض للوصول إلى حلول ترضي الشعب السوداني وتجنيب البلاد الانزلاق والفوضي. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، صدر بيان قيادة قوات الدعم السريع، عقب مواصلة آلاف المتظاهرين اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم مساء الخميس، على الرغم من بدء حظر التجول الليلي الذي فرضه الجيش إثر إطاحته الرئيس عمر البشير، بحسب ما أفاد شهود عيان.

وعلى وقع هتاف «سلام، عدالة، حرية»، استهل المتظاهرون اعتصامهم لليلة السادسة على التوالي أمام مقر الجيش الذي كان دعاهم قبيل ساعات من ذلك إلى التزام حظر التجول الذي بدأ في العاشرة ليلا ويستمر إلى الرابعة فجرا.وفي حشد ضخم أمام مقر وزارة الدفاع بالخرطوم بعد دخول حظر التجول حيز التنفيذ، خاطب العضو البارز

Advertisements