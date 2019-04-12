رسالتان من العاهل المغربي لأمير قطر وسلطان عمان

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اسماء السيد - الرباط: بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس رسالة إلى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، تهم العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع الإقليمية.
جاء ذلك خلال استقبال أمير قطر لناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي، الذي أبلغه رسالة من الملك محمد السادس، في الدوحة.
ونقل بوريطة، إلى أمير قطر تحيات وتقدير الملك محمد السادس، متمنيا له وافر الصحة والسعادة، وللشعب القطري التطور والنماء.
من جانبه، حمل أمير قطر لوزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي تحياته ل"أخيه جلالة الملك محمد السادس، وتمنياته لجلالته بموفور الصحة والسرور، وللشعب المغربي الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار".
كما بعث الملك محمد السادس، رسالة مماثلة إلى السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، أبلغه إياها الوزير بوريطة، خلال استقباله، بالعاصمة مسقط، من طرف فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان.
ونقل بوريطة "تحيات الملك محمد السادس الأخوية وتمنياته الطيبة للسلطان قابوس وللشعب العماني بالمزيد من التقدم والازدهار".
كما التمس فهد بن محمود آل سعيد، من بوريطة، نقل تحيات وتقدير السلطان قابوس إلى الملك محمد السادس، و"تمنياته الأخوية الطيبة لجلالته بدوام التوفيق وللشعب المغربي الشقيق باطراد النماء والرفعة".
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