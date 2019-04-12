أبرز ردود الفعل الدولية عقب الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير

دبي - بواسطة محمد فارس © أ ف ب

توالت ردود الفعل الدولية عقب إطاحة الجيش السوداني بالرئيس عمر البشير، إذ دعت أغلبها لتحقيق انتقال سلمي نحو قيادة مدنية شاملة، فقد قال الاتحاد الأفريقي إن الانقلاب "ليس الحل المناسب" للوضع في السودان فيما دعت واشنطن الجيش إلى تشكيل حكومة "جامعة" تضم مدنيين.

دعت الولايات المتحدة الخميس الجيش السوداني الذي أطاح بالرئيس عمر البشير إلى تشكيل حكومة "جامعة" تضم مدنيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو إن "الولايات المتحدة تواصل دعوة السلطات الانتقالية إلى ضبط النفس وإلى إفساح المجال أمام مشاركة مدنيين في الحكومة". وتابع أن "الشعب السوداني قال بوضوح إنه يريد انتقالا يقوده مدنيون" وأن هذا الأمر يجب أن يحصل "في وقت أسرع بكثير من عامين".

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أردوغان يأمل في أن يتجه السودان نحو "عملية ديمقراطية طبيعية"

من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس إنه يأمل أن يتجه السودان نحو "عملية ديمقراطية طبيعية" بعد الانتفاضة التي أدت إلى إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير، الحليف الوثيق لتركيا.

وصرح أردوغان خلال مؤتمر صحفي في أنقرة مع رئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابور، "آمل أن يتجاوز السودان هذه القضية في أجواء من الأخوة وبسهولة، وأعتقد أن على البلاد أن تعمل باتجاه عملية ديمقراطية طبيعية".

واعتبر أردوغان أن الموقف غير واضح في غياب "معلومات موثوق بها" عن مكان البشير. وتابع "لكن اسمحوا لي أن أقول إن أهم رغبة بالنسبة للسودان هي تجاوز هذه الفترة عبر المصالحة الوطنية وبسلام، لأن هذه الدول عانت الكثير من هذا النوع من الانقلابات".

وزار البشير تركيا مرات عدة على الرغم من أنه مطلوب بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وكان البشير أحد ضيوف أردوغان عند افتتاح مطار إسطنبول الجديد في أكتوبر/تشرين الأول.

وبعد زيارة قام بها أردوغان في عام 2017 وأدت إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، وافق السودان على السماح لتركيا بترميم ميناء جزيرة سواكن في البحر الأحمر الذي ازدهر خلال الحقبة العثمانية. ونفى أردوغان في ذلك الوقت وجود خطط لبناء قاعدة عسكرية لكنه قال إن الميناء الذي تم تجديده قد يجتذب الحجاج المتوجهين إلى مكة ويعزز السياحة في السودان.

القاهرة واثقة من "قدرة الشعب السوداني وجيشه" على تجاوز المرحلة

من جانبها أعربت الجارة مصر عن "ثقتها الكاملة" في "قدرة الشعب السوداني الشقيق وجيشه الوطني" على تجاوز المرحلة، إذ تضمن بيان لوزارة الخارجية المصرية "تتابع مصر عن كثب وببالغ الاهتمام التطورات الجارية والمتسارعة التي يمر بها السودان الشقيق... وتؤكد دعم مصر الكامل لخيارات الشعب السوداني الشقيق وإرادته الحرة في صياغة مستقبل بلاده وما سيتوافق حوله الشعب السوداني في تلك المرحلة الهامة".

الاتحاد الأفريقي: الانقلاب العسكري "ليس الحل المناسب"

كما انتقد الاتحاد الأفريقي الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش السوداني ضد الرئيس عمر البشير، داعيا إلى الهدوء وضبط النفس.

فيما قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي في بيان إن "سيطرة الجيش على السلطة ليست الحل المناسب للتحديات التي يواجهها السودان ولتطلعات شعبه". وأضاف أن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي سيجتمع "بسرعة لبحث الوضع واتخاذ القرارات المناسبة".

ودعا فقي "كل الأطراف المعنية إلى الهدوء والتزام أكبر قدر من ضبط النفس واحترام حقوق المواطنين والرعايا الأجانب والملكية الخاصة بما فيه صالح البلد وشعبه".

وحث رئيس المفوضيّة الأفريقية أيضاً كل الأطراف على "الانخراط في حوار شامل لتهيئة الظروف التي تتيح تلبية تطلعات الشعب السوداني إلى الديمقراطية والحكم الرشيد والرخاء، واستعادة النظام الدستوري في أقرب وقت ممكن".

غوتيريش يطالب بعملية انتقالية في السودان تلبي "التطلعات الديمقراطية" لشعبه

كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس بعملية انتقالية في السودان تلبي "التطلعات الديمقراطية" لشعبه، وقال غوتيريش في بيان امتنع فيه عن إدانة الانقلاب العسكري إنه "يجدد دعوته إلى الهدوء وإلى التزام الجميع أكبر قدر من ضبط النفس"، معربا عن أمله في "أن تتحقق التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني من خلال عملية انتقالية مناسبة وشاملة".

فرانس24/ أ ف ب