شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال عنصرين من تنظيم داعش غرب بغداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الحشد الشعبى العراقى، اليوم الجمعة، عن اعتقال عنصرين من تنظيم داعش شرق محافظة الأنبار الواقعة غرب العاصمة بغداد، مشيرا إلى أن عملية الاعتقال جرت بالتنسيق مع استخبارات الأنبار وبغداد.
وقال الحشد العراقى ـ فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن "قوة من استخبارات اللواء 27 للمهمات الخاصة بالحشد الشعبى وبالتنسيق مع استخبارات الانبار واستخبارات بغداد اعتقلت عنصرين من تنظيم داعش فى منطقة المشحنية، ضمن قاطع شرق محافظة الانبار"، مشيرا إلى أن تم تسليمهما إلى الاستخبارات فى الانبار.
يذكر أن القوات الأمنية العراقية تعلن - بين فترة وأخرى - عن مقتل واعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى فى مناطق متفرقة من العاصمة بغداد والمحافظات العراقية الأخرى.
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