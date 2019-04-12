شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون يعلن بدء سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، بدء انسحاب القوات الأمريكية المنتشرة فى شمال شرقى سوريا، تنفيذا لقرار الرئيس دونالد ترامب . وأفاد المتحدث باسم الوزارة شون روبرتسون - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة - أن البنتاجون سيبقى على وجود 400 جندى مقسمين بين قاعدة التنف الحدودية والمنطقة السرية شمال شرق سوريا. وكان التحالف الدولى قد أعلن - أمس - تنفيذ عشرات الضربات الجوية ضد مواقع لتنظيم داعش فى سوريا والعراق استهدفت أنفاقا ومركبات ومراكز تجمع وقيادة، مضيفا أنه قصف خلال الفترة ما بين 24 مارس و6 أبريل الحالى 28 وحدة تكتيكية تابعة للتنظيم، ودمر 72 مركبة و17 موقعا، و15 طريقا للإمداد وثلاث مركبات تحمل عبوات ناسفة بدائية فى سوريا.

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