شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخصين وفقدان تسعة آخرين فى فيضانات جنوبى الصين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات فى مقاطعة قوانغدونغ جنوبى الصين، اليوم الجمعة، مقتل شخصين وفقدان تسعة آخرين فى مدينة شنتشن، إثر هطول أمطار غزيرة مفاجئة تسببت بفيضانات عارمة جرفت معها عددا من عمال الأنهار.
وذكرت سلطات مقاطعة قوانغدونغ –فى بيان اليوم- أن أعمال البحث والإنقاذ عن المفقودين لاتزال مستمرة.
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