الدفاع الروسية: رصد 6 انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار في اللاذقية وحماة

موسكو — سبوتنيك. وخلال 24 الساعة الماضية، لم يقم مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين، بحسب النشرة، بتنفيذ أي عمليات إنسانية.

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وبشكل عام تم تنفيذ 2096 عملية إنسانية. وبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3333.77 طن.

وأضاف المركز بأنه خلال الــ24 الساعة الماضية، لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، ولذلك ما زال عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.