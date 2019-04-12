وقال الملك سلمان في برقية عزاء بعثها إلى ميركل: "علمنا بنبأ وفاة والدتكم، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيدة عن أحر التعازي وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وجاء في برقية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: "تلقيت نبأ وفاة والدتكم، وأعرب لدولتكم ولأسرة الفقيدة كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، راجيا لكم دوام الصحة والسلامة، وأن لا تروا أي سوء".
وتوفيت هيرليند كاسنر والدة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مساء الأربعاء الماضي عن عمر ناهز 90 عاما.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان وولي عهده يوجهان رسالة إلى ميركل... هذه تفاصيلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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