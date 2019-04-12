ضجة في السعودية بسبب "ثري القصر مول" (فيديو)

وتظهر في مقطع الفيديو، سيارة فارهة تقف أمام محل تجاري في المول، وينزل منها أكثر من شخص، فيما يخلو المكان من أي شخص آخر باستثناء مصور الفيديو الذي كان في طابق أعلى.

وقال موثق الفيديو: "يا جماعة الخير أنا رجل أمن في القصر مول، هذا شخص يقولون إن هو مستاجر المول كله، حتى شوفوا جاي يتمشى بسيارته، الله يرزقنا ما شاء الله، شوفوا يا جماعة الخير، واضح عليه العز، الله يرزقنا".

وانهالت الردود على مقطع الفيديو وسط انتقادات لاذعة لبطل القصة المزعومة، والدعوة لعدم الاستعراض بالثروة والمال أمام الآخرين، فيما شكك كثيرون بحقيقة القصة.

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​اذا كانت حقيقه فافعلاً صدق المثل (إللي عنده قرش محيره يشتري حمام ويطيره)#ثري_القصر_مول

​#ثري_القصر_مول

​الجدير بالذكر أن إدارة "القصر مول" لم تعلق على الجدل الذي أثاره مقطع الفيديو المنسوب للمركز.