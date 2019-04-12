أول قرار من المجلس العسكري الانتقالي في السودان... ماذا يحدث هذا المساء

وقالت وكالة الأنباء السودانية إن "اللجنة السياسية العسكرية المكلفة من قبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي تلتقي في السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة، بمباني وزارة الدفاع السادة أعضاء السلك الدبلوماسي وسفراء كل من الدول العربية، دول الترويكا وأمريكا، الدول الأفريقية والآسيوية المعتمدين لدى الخرطوم كل على حدة، وذلك بتكليف من رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عوض محمد أحمد بن عوف".

​وكان إعلام المجلس العسكري الانتقالي بالسودان أكد أن اللجنة السياسية العسكرية المكلفة من قبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي، ستعقد "مؤتمرا صحفيا في العاشرة من صباح اليوم الجمعة 12 أبريل/نيسان.

وأشار إعلام المجلس العسكري في بيان إلى أن المؤتمر الصحفي سيكون لكل وسائل الإعلام المحلية والعالمية ومراسلي وكالات الأنباء بمبنى وزارة الدفاع، فضلا عن ذلك سيعقد كذلك "لقاء جامعا مع القوى السياسية" عند الساعة الثالثة بعد الظهر.

وأعلن وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، الإطاحة بالرئيس السوداني عمر حسن البشير، الذي اندلعت ضده مظاهرات امتدت لأربعة أشهر، تطالبه بالرحيل عن السلطة وذلك على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة، كما أعلن عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي لمدة عامين، وتعطيل العمل بدستور 2005. كما جرى الإعلان عن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحل مجلس الوزراء وتكليف وزراء بالوكالة بتسيير الأعمال.