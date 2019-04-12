بيان عاجل من السودان بعد تحطيم صورة البشير في إحدى دول الخليج

واعتبرت السفارة، في بيان لها، التصرف الذي جرى في صالة استقبالها بإزالة صورة البشير وتحطيمها من قبل بعض أبناء الجالية "غير لائق"، مشيرة إلى "ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة وعدم المساس بمقدرات الشعب السوداني التي هي ملك للجميع واحترام قوانين الدولة المضيفة المنوط بها حماية البعثة الدبلوماسية"، وذلك حسب "وكالة الأنباء الكويتية".

وشكرت السفارة السودانية "الأجهزة الأمنية الكويتية لمسارعتها في توفير حماية أمنية لمبنى البعثة السودانية، إثر التطورات الأخيرة بالسودان".

من جانبه، وصف القائم بأعمال السفارة السودانية عمر تاتاي، قيام أحد أبناء الجالية بإزالة وإتلاف صورة الرئيس المعزول عمر البشير داخل مبنى السفارة بأنه تصرّف غير لائق. وقال تاتاي، في اتصال مع صحيفة "القبس" الكويتية، إن مثل هذا التصرف غير محمود، ونحن نرفض مثل هذه التصرّفات داخل مبنى السفارة.

وأظهر مقطع فيديو، أمس، إقدام بعض أبناء الجالية السودانية على إزالة صورة البشير وتحطيمها، وسط صيحات التكبير في سفارة بلادهم لدى الكويت.

وكان وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، أعلن الإطاحة بالرئيس السوداني عمر حسن البشير، الذي اندلعت ضده مظاهرات امتدت لأربعة أشهر، تطالبه بالرحيل عن السلطة وذلك على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة، كما أعلن عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي لمدة عامين، وتعطيل العمل بدستور 2005. كما جرى الإعلان عن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحل مجلس الوزراء وتكليف وزراء بالوكالة بتسيير أعمال الحكومة.