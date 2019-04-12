السودان..تأجيل إعلان أسماء أعضاء المجلس العسكري الانتقالي‎

الخرطوم / الخليج 365

ذكرت وكالة الأنباء السودانية، فجر الجمعة، أنه تم تأجيل إعلان أسماء أعضاء المجلس العسكري الانتقالي؛ لإجراء مزيد من التشاور.

الوكالة ذكرت أن اللجنة السياسية العسكرية المكلفة من قبل المجلس العسكري ستعقد الجمعة لقاءات مع القوى السياسية بالبلاد؛ دون أية تفاصيل عن عدد أعضاء المجلس.

كما ستعقد ذات اللجنة لقاءات أخرى متعددة مع أعضاء السلك الدبلوماسي وسفراء كل من الدول العربية، ودول الترويكا وأمريكا، والدول الإفريقية، والأسيوية المعتمدين لدى الخرطوم كل على حده، وفق ذات المصدر.

والخميس، أعلن التلفزيون الرسمي في السودان، أن وزير الدفاع عوض بن عوف، أدى "القسم" رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي.

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فيما أدى رئيس أركان الجيش كمال عبد المعروف، اليمين الدستورية، نائبا لرئيس المجلس الانتقالي، بحضور رئيس القضاة عبد المجيد إدريس.

والخميس، أعلن بن عوف، عزل رئيس الدولة، عمر البشير، واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش.

كما أعلن بن عوف، في بيان بثه التلفزيون الرسمي، إعمال حالة الطوارئ لثلاثة أشهر، وفرض حظر التجوال لشهر اعتبارا من مساء الخميس.

وتأتي قرارات بن عوف، عقب احتجاجات تشهدها السودان منذ 19 ديسمبر / كانون الأول الماضي، بدأت منددة بالغلاء وتحولت إلى المطالبة بإسقاط النظام، وأسفرت عن سقوط عديد من القتلى والجرحى.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.