ليبيا.. قوات الوفاق تعلن أسر عدد من قوات حفتر جنوبي طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365

قال محمد قنونو، المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، إن قواتهم استطاعت، الخميس، أسر عدد من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في منطقة عين زارة، جنوبي العاصمة طرابلس.

وأضاف قنونو، للأناضول، أن قواتهم لاتزال تحافظ على تمركزاتها السابقة، وتم دحر قوات حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق، والتي حاولت التقدم في محور عين زارة.

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ولفت إلى أن قواتهم استطاعت، الخميس، تنفيذ عملية التفاف على قوات حفتر في منطقة السواني، وتمكنت من تدمير آلياتهم بالكامل.

وأشار قنونو، إلى أن الانتقال لمرحلة الهجوم هذا الأمر يتوقف على غرفة العمليات لأن المسألة تحتاج لعدة أمور من بينها وضع الخطط المناسبة وجمع المعلومات والتنسيق بين جميع المحاور.

وفي رده على سؤال للأناضول حول موقفهم من صدور مذكرة الاعتقال التي أصدرها المدعي العسكري التابع لحفتر، قال قنونو بأن كل ما يصدر من تلك الجهة، غير شرعي، وما نقوم به الآن هو محاربة تلك القوات الخارجة عن القانون والشرعية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.