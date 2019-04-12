الاتحاد الأوروبي يدعو لنقل السلطة لحكومة مدنية في السودان

بروكسل / شريفة جتين / الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، أن المجلس العسكري في السودان لن يستطيع تلبية مطالب الشعب، داعيا إلى نقل السلطة إلى حكومة مدنية.

جاء ذلك في بيان أصدرته المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد، فيديريكا موغريني.

وقالت موغريني، إن "الشعب السوداني يطالب بشكل سلمي وعازم، منذ أشهر، بإجراء تغيير في البلاد".

وأضافت أن "المجلس العسكري، الذي انتهك مبادئ الاتحاد الإفريقي، كما أشار إلى ذلك رئيس مفوضية الاتحاد (موسى فقي) لا يمكن أن يلبي مطالب الشعب في التغيير".

وأوضحت موغريني، أن "مطالب الشعب السوداني يمكن أن تتحقق فقط عبر عملية سياسية موثوقة وشاملة".

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وتابعت "وهذا يمكن أن يتحقق فقط عبر نقل السلطة بشكل سريع إلى حكومة مدنية. ندعو هذه الفترة جميع الأطراف إلى الاعتدال".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن زير الدفاع السوداني عوض بن عوف، عزل الرئيس عمر البشير، واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش.

كما أعلن بن عوف، في بيان بثه التلفزيون الرسمي، إعمال حالة الطوارئ لثلاثة أشهر، وفرض حظر التجوال لشهر اعتبارا من مساء الخميس.

وتأتي قرارات بن عوف، عقب احتجاجات تشهدها السودان منذ 19 ديسمبر / كانون الأول الماضي، بدأت منددة بالغلاء وتحولت إلى المطالبة بإسقاط النظام، وأسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى.

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