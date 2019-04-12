إجراء من الملك سلمان بشأن المعتمرين السودانيين

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الملك سلمان

في خطوة للتخفيف على المعتمرين السودانيين، أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، باستضافتهم وتقديم كل الخدمات لهم حتى عودة الرحلات إلى السودان. وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن خادم الحرمين وجه وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر وجميع شركات ومؤسسات العمرة، باستضافة المعتمرين السودانيين وتقديم كل الخدمات لهم حتى عودة الرحلات إلى السودان، ومتابعة مكاتب شركات الطيران والمواني البحرية لتأكيد حجوزات العودة الجديدة، إثر إغلاق الأجواء السودانية لمدة 24 ساعة.

وأعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف اليوم، في بيان أذاعه التلفزيون السوداني، اقتلاع النظام والتحفظ على رئيس البلاد عمر البشير في مكان آمن.كما أعلن بن عوف تعطيل الدستور وإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية مدتها عامين تجري في نهايتها انتخابات، بحسب "سكاي

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