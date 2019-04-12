لحظات الفرار الأخيرة.. كيف اعتقل الجيش السوداني البشير؟

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters مصير البشير يظل محل تساؤلات

لكن حسب مصادر "سكاي نيوز عربية"، فإن البشير أبى أن يتنحى، وانسحب في الساعات الأولى من صباح الخميس، من الاجتماع الذي علمت وسائل إعلام بمواصلة انعقاده دون الرئيس لأول مرة منذ أن أصبح قائدا أعلى للقوات المسلحة.

ويبدو أن البشير خرج من الاجتماع وهو يتوجس أن شيئا ما يحاك ضده، فالاحتجاجات المستمرة منذ ديسمبر الماضي تصاعدت في الأسابيع الأخيرة، ولقت زخما إقليميا وعالميا كبيرا، إلى الحد الذي وصل إلى مطالبة دول غربية الرئيس السوداني الحاكم منذ 30 عاما بالتنحي.

زيقول عثمان باونين رئيس حزب مؤتمر البجا المعارض، نقلا عن مصادر مطلعة، إن البشير عاد من اجتماع الجيش متجها إلى القصر الرئاسي، تحت حراسة مشددة.

شاهد: من هو عمر البشير...الرئيس السوداني الذي عزله الجيش؟

بواسطة: Euronews

إعادة تشغيل الفيديو التالي فيديو: أمين عام حزب الله يقول إن عقل إدارة ترامب إرهابي وثقافتها إرهابية ألمح حزب الله اللبناني إلى إمكانية قيام إيران وحلفائها بالرد إذا شددت الولايات المتحدة العقوبات ضدهم قائلاً يوم الأربعاء إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة إذا اتخذت واشنطن إجراءات "تهدد شعبنا". وقال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن "إقدام الولايات المتحدة على تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية في وقت سابق هذا الأسبوع هي خطوة تعكس فشل السياسة الأمريكية في المنطقة". وأضاف نصر الله "صحيح نحن حتى الآن أمام لوائح الإرهاب وأمام العقوبات نكتفي بالإدانة وبالاستنكار وبالتنديد وبالصبر وبشد الأحزمة وبإدارة الوضع ولكن هذا لا يعني أننا لا نملك أوراق قوة مهمة وأساسية. أنا لا أتحدث فقط عن حزب الله إنما أتحدث أيضا عن كل محور المقاومة". وتابع في كلمة له في يوم الجريح بحضور العشرات من جرحى حزب الله "نحن نملك الكثير من أوراق القوة والكثير من عناصر القوة ولكن نحن حتى الآن لم نقم برد فعل... لكن هذه ليست سياسية دائمة وثابتة. هناك إجراءات إذا اتخذها الأمريكي من يقول أنها ستبقى بلا رد فعل". ومضى يقول "عندما يحتاج الإجراء إلى رد فعل سيكون هناك رد فعل مناسب قطعا وحتما" مشيرا إلى أن إيران وحلفاءها لديهم "الكثير من أوراق القوة". وكان حزب الله قد تم تأسيسه على يد الحرس الثوري الإيراني في عام 1982. وقد صنفته الولايات المتحدة منذ فترة طويلة كمجموعة إرهابية. وشددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات ضد الجماعة كجزء من سياستها الإقليمية الأوسع لمواجهة إيران. إيران وملف حقوق الإنسان على سلم أولويات المباحثات الهاتفية بين ترامب وبن سلمان رئيس الوزراء العراقي يتخوف من عواقب تصنيف أمريكا للحرس الثوري منظمة إرهابية Euronews (Ar)

غارات جوية للتحالف بقيادة السعودية على العاصمة اليمنية صنعاء قال متحدث باسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية إن التحالف وجه ضربات جوية لهدفين للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء في وقت مبكر صباح يوم الأربعاء. وقال التحالف إن الضربات استهدفت مصنعا للطائرات المسيَّرة تابعا للحوثيين ومستودعا يحتوي على منصات إطلاق. وقال سكان إن منزلا أصيب أيضا إلا أنه لم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى. وذكرت قناة المسيرة التلفزيونية التي يديرها الحوثيون أن حريقا اندلع في مصنع للبلاستيك نتيجة للضربات الجوية في وقت مبكر صباح يوم الأربعاء. وتقود السعودية تحالفا مدعوما من الغرب يضم قوات يمنية وعربية تقاتل حركة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن منذ مارس آذار عام 2015، بعد أن أخرجت قوات الحوثي الرئيس عبد ربه منصور هادي من العاصمة. وتقاتل قوات التحالف لإعادة حكومة هادي المعترف بها دوليا. ويسيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم المراكز المأهولة بالسكان ويقولون إنهم يخوضون ثورة على الفساد. واستهدفت الضربات الجوية حي الجراف في شمال صنعاء. وأظهرت صور لرويترز أن الانفجار دمر سقف المصنع والآلات بداخله. وأسفرت حرب اليمن عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى بعضهم جراء ضربات التحالف الجوية كما دفعت عشرة ملايين إلى شفا المجاعة. وتعاني البلاد أيضا من ثالث تفش كبير للكوليرا منذ بدء الصراع. وتعثرت عملية السلام التي بدأت باتفاق في ديسمبر كانون الأول. ورغم أن وقف إطلاق النار صامد بشكل كبير في الحديدة الميناء الرئيسي في اليمن، لا يزال العنف مستمرا في أماكن أخرى بل وتصاعد في الأسابيع الأخيرة. وتحاول الأمم المتحدة إقناع الأطراف بسحب القوات من الحديدة وإتمام تبادل للأسرى في إطار إجراءات لبناء الثقة قد تمهد لمزيد من المحادثات. كانت الأمم المتحدة ووسائل إعلام يديرها الحوثيون قد قالت إن انفجارا وقع في صنعاء قرب مدرستين يوم الأحد. وقال جيرت كابيليري مسؤول شؤون الشرق الأوسط بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) "حدث هذا وقت الغداء تقريبا وكان التلاميذ في الفصول. هشم الانفجار النوافذ وأدى إلى تناثر الشظايا والزجاج المهشم في الفصول". وشيعت يوم الأربعاء جثامين 12 تلميذة قتلن في ذلك الانفجار وحمل حشد من السكان نعوشهن في شوارع صنعاء. إيران وملف حقوق الإنسان على سلم أولويات المباحثات الهاتفية بين ترامب وبن سلمان المسبح الوحيد في تعز اليمنية يكافح للبقاء مفتوحا ولم يتضح سبب الانفجار. ودعت ليزا جراندي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن إلى بذل جهود لمعرفة الملابسات التي "أدت إلى هذه المأساة". وبالإضافة إلى قتلى الصراع، شردت الحرب اليمنية أكثر من مليوني شخص من منازلهم وزادت من معاناة الناس من المرض والفقر والجوع. في غضون ذلك قالت منظمة أطباء بلا حدود إن تفجر القتال في منطقة عبس في الأيام القليلة الماضية أجبر 18 ألف شخص على النزوح عن ديارهم إضافة إلى عشرات الآلاف الذين فروا بالفعل من المنطقة. وأضافت في بيان "أطباء بلا حدود تدعو جميع الأطراف المتحاربة إلى ضمان حماية المدنيين". Euronews (Ar)

الشيف غوردن رامسي يفتح قلبه ليتحدث عن دبي وأولاده الخمسة والبريكست غوردن رامسي هو من بين أشهر الطهاة الناجحين. توِّج بـ 16 نجمة ميشلان، ويدير برنامجاً تلفزيونياً "هيلز كيتشن" يظهر فيه المصاعب التي يواجهها في عمله وخفايا وأسرار المطبخ الناجح. لاعب كرة القدم السابق أسس سلسلة مطاعم حول العالم. وفي مطعم "هيلز كيتشن" في سيزارز بالاس بدبي، إلتقيناه، فأجرينا معه الحوار التالي: "يورونيوز: هل تخيلت يوماً أنك ستصل لهذه المرتبة؟ رامسي: "لا، يصعب التصديق. وقعت في حب دبي قبل ثمانية عشر عاماً حين افتتحنا مطعم الكريك (في فندق هيلتون). انظري ماذا حدث لدبي منذ ذلك الحين، أمر لا يصدق. بالنسبة إلى إنها مدينة الطعام الفاخر، منافِسة قوية وسوق عظيمة. اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، أصبح القطاع الأوروبي الضخم دون مستوى دبي التي تضمن الطقس الجميل والمأكولات الشهية والشاطئ الرائع". "يورونيوز": هل ما زال يصعبُ فتحُ مطعمٍ في سوق مشْبَعة بالمطاعم هنا؟ رامسي : "صعب جداً بسبب المنافسة، الميول تتغير يومياً. تعملين لأن تكوني الأكثر مهارة ولأن تقدمي الأفضل، وأحياناً الأرخص ثمناً. فحين تديرين مطعماً الامر ليس سهلاً إن لم نقل مستحيلاً ". "يورونيوز": هل ستصور برنامجك "هيلز كيتشن" هنا مثلما فعلت في فيغاس؟ رامسي: "لا أعتقد أنني سأتمكن من التخلي عن نصف عباراتي، على الهواء هنا... للأسف إنها صناعة... الكلمات سيئة تصدم المعجبين. أنا رجل صادق، سأستمر بالتلفظ بها. بدأنا الموسم التاسع عشر والعشرين. وسنصور في سيزارز بالاس في فيغاس.. دبي والمطبخ العالمي "يورونيوز": كيف تجري الاعمال هنا مقارنة مع الأسواق الأوروبية والأميركية؟ رامسي: "الامر لا يتعلق بالطعام فقط، فهنالك الجو، والبار، وخدمة المشروبات، واللياقة. إنها سوق ساحرة لكن الاحتراز واجب. تشبه لوس أنجلس. تتغير دوماً. فيها ما يعرف بحد الثمانية عشر شهراً، فإن تخطيتِ هذا الحد أو سنتين، ستبقين فيها طويلاً". "يورونيوز": أين هي دبي على سُلّم المطبخ العالمي؟ رامسي: "عليكِ النظر لعدد الطهاة المهرة اليوم. أحياناً تجلسين وتعتقدين أنك في الشانزيليزيه بباريس، وأحياناً أخرى تعتقدين أنك في مايفير أو تشيلسي. ثم هنالك الطقس، تجلسين في الخارج والساعة تشير للتاسعة أو الحادية عشرة ليلاً وأنت تتمتعين بالطعام اللذيذ دون أن يبللك المطر المنهمر". 16 نجمة ميشلان بفضل عمل الفريق "يورونيوز": جمعت ست عشرة نجمة ميشلان: هل صرت معها أكثر طموحاً أم أنها كالكأس المسمومة جعلت الناس يتوقعون الكثير منك؟ رامسي: "تعلمين، للأسف، خسِرنا جويل روبوشون العام الماضي، لقد جمع ثمانٍ وثلاثين نجمة ميشلان. كان رائعاً. عملت معه عاماً واحداً. آلان دوكاس لديه إحدى وعشرون نجمة. هل لعب كريستيانو رونالدو ما يكفي في بطولات الدوري الأوروبي؟ أظن أنه الشغف. إني لا أعمل لوحدي. خلفي يقف فريق، كريغ هنا، كريستيان في فيغاس. مات آبي في لندن أو كلار سميث خلقت مؤسستها الخاصة. هذه لعبة صعبة. الامر لا يتعلق بعدد النجوم التي أستحقها، أعتقد أنها جواز سفر إلى العظمة. الحصول على نجمة يكون في تشرين الأول/أكتوبر عن عمل العام السابق، لذا، إنها ليست شهادة على أنني جيد فقط وانما على جودة عمل الفريق الذي أعطى أفضل ما لديه". والد عادل مع أولاده الخمسة "يورونيوز": كيف تتعامل مع الشهرة التي لازمتك بعد سلسلة نجاحاتك؟ رامسي: " لدي أم رائعة تبقيني دوماً واقعياً، وبجانبها لدي زوجة رائعة. أما عن الشهرة، فأنا دوماً منشغل. لا أنتظر أن يصفق لي الناس عندما أخرج لألقاهم. لدي رهبةُ الخروج". "يورونيوز": أهنئك بولادة طفلك الخامس... رامسي: "نعم، الرقم خمسة". "يورونيوز": لكن هل ستستمر في زيادة عدد أولادك؟ رامسي: "لا أعتقد أن زيادة عددهم هي فكرة جيدة. يجب تأمين الاستقرار لهم، خمسة أولاد عدد كبير. وأعتقد اليوم، أن الضغط عليهم هو أفضل بكثير مما كان عليّ حين كنت صغيراً. لديهم وسائل ترفيه أفضل بكثير مما كان لدي. تعلمين، لم تكن لدينا هذه الطريقة الاستثنائية للوصول للإنترنيت. إلقي نظرة على مساعدي، هو هنا في مكان ما، كل مرة يريد صديقة أو موعداً، يحرك يمنة ويسرة. في عصرنا الغزل كانت له قيمة، لدي ثلاث فتيات أحياناً يقمن علاقات ثم ينفصلن عن اصدقائهن. فهذا صعب عليهن... اليوم طرق الترفيه متوفرة لشباب اليوم". "يورونيوز": هل أنت والد قاسٍ مع بناتك لجهة علاقاتهن مع الشبان ... رامسي: "منذ صغرهن، كنت أطلب منهن إخباري سريعاً بأي أمر ليحصلن على أقصى ما يمكنني القيام به. فلاقى ذلك صدى لديهن. هل أنا قاسٍ؟ أنا عادل جداً. أريد أن يجدن ما يرغبن به دون الاعتماد عليّ أو على تانا. لا يتعلق الامر بميراث أو شهرة أو بطاقة سفر درجة أولى... وانما البحث عن الشغف فقط. ميغز تدرس علم الجريمة، هولي تدرس تصميم الأزياء وجاك يريد دخول الجيش. وتيلي مع خيالها". "يورونيوز": ماذا تريد أن تصبح؟ رامسي: "يوماً تريد أن تصبح طبية وفي اليوم التالي طاهية، بعدها تريد شيئاً آخر". البريكست وتأثيره على المطاعم "يورونيوز": فتاة يحبها القلب... إنهن يكبرن في عالم مختلف. وكما تعلم، البريكست... وما يحدث، ما مدى تأثيره على صناعة الطهي... رامسي: "سؤال جيد. أعتقد أن المستوى المتوسط، خلال السنوات الثلاث الأخيرة أصبح مشْبعاً. من جهتنا، زدنا 4.4% عن العام الماضي. نظراً للأحداث، أعتقد أن عدم اليقين مسيطر وأن سرعة تنفيذ الاتفاق تسمح لنا أن نركز على أنفسنا ونتموضع حيث يجب كأمة عظيمة. هل ستتأثر المطاعم؟ من لديها جَودة، بالطبع لا. أما تلك التي لا يرصدها الرادار، بالطبع ستتأثر. نسبة العاملين معي من الأوروبيين تصل إلى 72%. إذا أعدنا هذا المستوى من الشغف في القطاع واعتمدنا على الحرفية الوطنية، سنكون بخير. نحن أمة نشيطة، بعد إتمام الاتفاق والخروج، يمكننا أن نعود إلى الحالة الطبيعية، ونحني رؤوسنا ونقف مع ما نؤمن به. إنه صعب بالنسبة إليّ لأن نصفي إسكتلندي. ولدت هناك لكنني لم أعش هناك أبداً. أحب بريطانيا إنها بلاد رائعة، لديها قيم كبيرة، بلاد جميلة لهذا السبب أُعطيت اسم بريطانيا العظمى، علينا تذكر ذلك". المال لم يكن أبداً الهدف "يورونيوز": أشرت لإسكتلندا. إذا عدت للوراء، هل تتمنى لو أصبحت لاعب كرة قدم إسكتلندي أو طبّاخ؟ رامسي: "سؤال جيد. أعتقد أنه قبل سن الثلاثين، قطعاً، كنت سأصبح لاعب كرة قدم. بعد الخمسين، بلا شك طاهٍ، لكنني أعتقد أن التدريب والانضباط، والاحتراف، والاستقامة... يجعل منها لعبةً شاقة، وقد أفقدها في ثوانٍ كما حدث معي حين أُصبت فكان عليّ أن أقف وأزيل التراب عني لأكمل اللعبة". "يورونيوز": هل تصدق نفسك حين تنظر إلى ما حققته؟ رامسي: "أعتقد أن جزءاً من هذا الشعور هو الخوف من عدم امتلاكه يوماً. حين نكبر في ميدان كالذي أعمل فيه، نقدر عشر مرات كل ما ننجح في الحصول عليه. منذ زمن طويل، لم يعد المال يعني لي شيئاً، ولم يكن أبداً هدفي الرئيسي". Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO Advertisements التالي في المشاهدة التالي

الطريق إلى العيلفون

وحتى هذه اللحظة، لم تؤكد عدة مصادر تحدثت إليها "سكاي نيوز عربية" ما إذا كان البشير تأكد من نية الجيش والمخابرات بالتحرك ضده أم لا، لكنه على أي حال غادر إلى مدينة العيلفون أو ما يطلق عليها السودانيون (العيله فونج) الواقعة في شرق الخرطوم.

ومن الخرطوم، قال القيادي بتحالف الخلاص الوطني القومي، مصطفى الشيخ، لموقع "سكاي نيوز عربية" إن البشير يمتلك مزرعة في هذه المدينة.

لجأ الرئيس السوداني، الذي سيعزل بعد ساعات قليلة، إلى العيله فونج في وقت صعب، بعدما اقترح عليه حرسه الخاص ذلك، بحسب ما قال باونين لموقع "سكاي نيوز عربية".

وأوضح أن مجموعة كبيرة من "أتباع البشير، ورجال الأعمال المقربين منه، وغيرهم ممن يربطهم بالبشير علاقات أخرى، يقبعون في هذه المدينة (..) هو أراد أن يحتمي بهم".

علم الجيش بمغادرة البشير للقصر الرئاسي، وتوجهه إلى عيلفون، فلاحقته قوة عسكرية تمكنت من "اعتقاله على أطراف المدينة"، بحسب ما يؤكد باونين.

تدخل "الدعم السريع"

وأكد مصطفى الشيخ، نقلا عن مصادر من داخل الجيش، أن "مجموعة عسكرية من قوات الدعم السريع، التابعة لرئاسة الجمهورية التي يقودها العميد محمد حمدان، لاحقت البشير واعتقلته".

وتابع: "غالبا سيكون العميد محمد حمدان عضوا في المجلس العسكري"، الذي أعلن الجيش تشكيله لاحقا، موضحا أن قوات الدعم السريع هي التي قادت عمليات الاعتقال التي طالت أبرز رموز نظام البشير وحزبه.

وقبل أن تشير الساعة إلى الثانية ظهرا بتوقيت السودان، كان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف يلقي البيان المنتظر منذ صباح اليوم، معلنا اعتقال البشير والتحفظ عليه في مكان آمن.

حاولنا الاتصال مرارا بالمتحدث باسم الجيش السوداني اللواء أحمد خليفة الشامي للوقوف على تفاصيل عملية الاعتقال، والتأكد من صحة هذا السيناريو، لكنه لم يرد.

واكتفى بن عوف، في البيان الأول للجيش الذي أذيع على التلفزيون الرسمي السوداني، بما وصفه بـ"المكان الآمن" الذي يتحفظ فيه على البشير، ولم يصفح عن تفاصيل.

لكن باونين قال إن الرئيس السوداني المعزول يقبع بالقرب داخل مقر "مجمع وزارة الدافع، تحديدا في بيت الضيافة حيث مقر إقامة البشير"، وتحت حراسة مشددة.

محاولة فاشلة للمطار

وأكد الشيخ، وكذلك الصحفية بصحفية "السوداني" لينا يعقوب، لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الجيش اعتقل الحرس القديم الخاص بالبشير، وعين حرسا جديدا.

وقبل الذهاب إلى مزرعته شرقي الخرطوم، أشار الشيخ إلى أن البشير توجه إلى المطار، محاولا السفر إلى إحدى الدول العربية التي رفضت استقباله بسبب طلب الاعتقال الصادر بحقه من المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب، بينما لم تؤكد مصادر أخرى هذه الرواية.

وكان الجيش أصدر قرارا بإغلاق المجال الجوي بمجرد إعلانه عن بيان مهم سيلقيه على الشعب.

مصير البشير

ولم يتحدث وزير الدفاع السوداني، الذي ترأس المجلس العسكري، عن مصير البشير بينما يرى رئيس حزب مؤتمر البجا المعارض أنه من السابق لأوانه معرفة ذلك، "لكنه ارتكب ونظامه وأسرته جرائم فظيعة"، على حد قوله.

أما القيادي في حزب الأمة المعارض صديق الصادق المهدي، فقال لموقع سكاي نيوز عربية إن إفادة بن عوف بشأن اعتقال البشير والتحفظ عليه في مكان آمن "غير كافية".

وأضاف: " كان يجب أن نعلم عن مصير البشير، ويحدثنا بن عوف عن العدالة، وعودة حق السودانيين المتضررين (..) هذه الإفادة ناقصة جدا، لكن لا عجب في ذلك، فهي صادرة من وزير دفاع عينه الرئيس المعزول".

وأكد صديق الصادق المهدي أن كلمتا "اعتقال والتحفظ عليه" التي جاءت في البيان الأول للجيش، ما هي إلا "إجراءات لامتصاص غضب الشارع".