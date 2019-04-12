خلل تقني يتيح إرسال رسالة أو إجراء مكالمة من أي هاتف "آيفون" مغلق

دبي - بواسطة محمد فارس © أرشيفية أرشيفية

كتب - عاصم الأنصاري:

كشفت تقارير "Quartz" عن خلل في المساعد الرقمي لنظام أبل "سيري"، يمكّن المستخدمين من إرسال رسالة نصية أو إجراء مكالمة هاتفية من أي هاتف "آيفون" مقفل بسهولة تامة.

وتتيح أبل خدمة "سيري" على جميع أجهزة آيفون، التي أُصدرت بعد "آيفون 6 إس"، والذي أُطلق في سبتمبر 2015.

وعلى الرغم من فائدة التكنولوجيا المطورة في مجال ضبط الإنذارات والتحقق من الطقس بصوتك، إلا أنه من الممكن استخدامها لأغراض أكثر خطورة.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، وجد موقع "Quartz" أنه يمكن للمستخدمين استغلال "سيري" لإرسال رسالة أو إجراء مكالمة هاتفية، من أي هاتف "آيفون" مقفل. وعلى سبيل المثال، يمكن لمستخدم قريب من جهاز "آيفون" أن يقول "هاي سيري، أرسلي رسالة إلى أمي"، وسيبدأ المساعد الرقمي بكتابتها.

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ومع ذلك، يجب أن يكون صوت المستخدم مشابها لصوت صاحب الجهاز، حتى يجري تنفيذ المهمة بنجاح، وفقا لـ "Quartz".

ويذكرنا هذا الخلل بوجود ثغرة أمنية مماثلة اكتُشفت العام الماضي، حيق تقوم "سيري" بقراءة الإشعارات المخفية حتى عندما يكون الجهاز مقفلا.

ومن غير الواضح ما إذا كانت "أبل" تعمل على إصلاح هذا الخلل في نظام التشغيل "آي أو إس 12".

ولحماية الخصوصية ومنع إرسال رسائل غير مرغوبة، يمكن للمستخدمين تعطيل "سيري" عند قفل الهاتف، بالانتقال إلى "الإعدادات" واختيار "Siri & Search"، وإلغاء تفعيل "إتاحة سيري عند قفل الهاتف".