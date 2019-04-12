انت الان تتابع البحرين: ندعم مصلحة شعب السودان في تحقيق طموحاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت مملكة البحرين أنها تتابع باهتمام شديد التطورات الراهنة التي تشهدها جمهورية السودان الشقيقة، مشددة على "موقفها الثابت الداعم لها ولكل ما فيه الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وكل ما يضمن مصلحة الشعب السوداني الشقيق في التقدم والرخاء والازدهار". وأضاف بيان صادر عن المنامة، مساء اليوم الخميس، تأكيدها الوقوف إلى جانب جمهورية السودان، وتعرب عن تطلعها إلى أن تتجاوز هذه المرحلة الحاسمة بوعي أبنائها ومن أجل تحقيق طموحات شعبها في الأمن والاستقرار والتنمية.

وطالبت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، السلطات السودانية بتسليم الرئيس المتنحي عمر البشير، تنفيذا لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي. وقال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبد الله، إن المحكمة ستضطر إلى إبلاغ مجلس الأمن الدولي عن أي دولة تستضيف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إذا

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