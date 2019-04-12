البحرين: ندعم مصلحة شعب السودان في تحقيق طموحاته

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أعلنت مملكة البحرين أنها تتابع باهتمام شديد التطورات الراهنة التي تشهدها جمهورية السودان الشقيقة، مشددة على "موقفها الثابت الداعم لها ولكل ما فيه الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وكل ما يضمن مصلحة الشعب السوداني الشقيق في التقدم والرخاء والازدهار". وأضاف بيان صادر عن المنامة، مساء اليوم الخميس، تأكيدها الوقوف إلى جانب جمهورية السودان، وتعرب عن تطلعها إلى أن تتجاوز هذه المرحلة الحاسمة بوعي أبنائها ومن أجل تحقيق طموحات شعبها في الأمن والاستقرار والتنمية.
وطالبت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، السلطات السودانية بتسليم الرئيس المتنحي عمر البشير، تنفيذا لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي. وقال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبد الله، إن المحكمة ستضطر إلى إبلاغ مجلس الأمن الدولي عن أي دولة تستضيف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إذا
وطالبت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، السلطات السودانية بتسليم الرئيس المتنحي عمر البشير، تنفيذا لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.
وقال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبد الله، إن المحكمة ستضطر إلى إبلاغ مجلس الأمن الدولي عن أي دولة تستضيف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إذا كانت من أعضاء المحكمة، بحسب "سبوتنيك".
ويشار إلى أن البشير مطلوب بموجب مذكرتي توقيف من المحكمة، بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في دارفور بالسودان.اقرأ أيضا: الجيش السوداني يحذر المواطنين: التزموا بحظر التجوال
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