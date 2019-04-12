«حائط صد» ومساومات.. الأحزاب الدينية صداع في رأس نتنياهو

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت لجنة الانتخابات الإسرائيلية رسميًا فوز حزب "الليكود" بقيادة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو بالانتخابات البرلمانية للكنيست، ومع اعلان النتائج الرسمية وجد نتنياهو نفسه أمام أول "مساومة" سياسية في طريق تشكيل الحكومة.

والأن وعقب انتهاء فرز الأصوات سيكلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في أعقاب مشاوراته مع زعماء الأحزاب، نتنياهو بتشكيل الحكومة خلال 28 يوما مع إمكانية تمديد المهلة أسبوعين في حال الضرورة.

النتائج النهائية الرسمية

أكدت لجنة الانتخابات الإسرائيلية فوز حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو، والذي حصل "الليكود" على 36 مقعدا من أصل 120 في الكنيست الإسرائيلي، فيما حصل منافسه الرئيسي تحالف "أزرق أبيض" بقيادة رئيس الأركان الأسبق بيني غانتس على 35 مقعدا، حسبما أعلنت هيئة البث الإسرائيلي.

وأظهرت النتائج حصول الحزبين الدينيين المتشددين "شاس" و"يهودت هتوراه" على 8 و7 مقاعد على التوالي، فيما حصل حزب العمال على 6 مقاعد و"ميرتس" على 4 مقاعد، والقائمتان العربيتان على ما مجموعه 10 مقاعد.

والمقاعد الـ 14 المتبقية توزعت على "إسرائيل بيتنا" بقيادة وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان (5 مقاعد) و"اتحاد اليمين" (5 مقاعد) و"كولانو" (4 مقاعد).

ولم يتمكن حزب "اليمين الجديد" بقيادة نفتالي بينيت وأيليت شاكيد والأحزاب الأخرى من تجاوز حد الـ 3.25 بالمئة من الأصوات من أجل الحصول على مقاعد برلمانية.

"حائط صد"

وأعلن رئيسا حزبي "شاس" و"يهدوت هاتوراة" أنهما اتفقا مع رئيس "اتحاد أحزاب اليمين" الحاخام رافي بيرتس، على دخول المفاوضات الائتلافية المرتقبة مع نتنياهو بقائمة مطالب موحدة.

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وذكرت "قناة 20"العبرية، مساء الخميس، أن كتلة اليمين، التي حققت حتى هذه اللحظة 65 مقعدًا، تشهد هذا التوافق بين الأحزاب الحريدية و"اتحاد أحزاب اليمين" لتشكل "حائط صد" أمام المطالب المتوقعة من رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، بشأن ملفات تتعلق بالدين والسياسة، ومن ذلك ملف التجنيد وملف انتهاك حرمة يوم السبت، ووصفت القناة هذا التوافق على الذهاب بشكل مشترك للمفاوضات بأنه "هجوم وقائي".

ويدل هذا التوافق على تشكل أول ورقة ضغط قوية ضد نتنياهو، حيث من المتوقع أن يضطر الأخير للإذعان لمطالب الأحزاب الدينية المتطرفة، وهي نفس المطالب التي كانت سببًا من أسباب حل الكنيست العشرين.

ويأمل ليبرمان أن يعود لوزارة الدفاع مجددًا، على الرغم من استقالته بعد خلافات مع نتنياهو على طريقة التعاطي مع حركة حماس، فيما ترددت أنباء عن تمسك "اتحاد أحزاب اليمين" بحقائب وزارية منها التعليم والقضاء والمالية.

وكان نتنياهو قد أعلن حل الكنيست والحكومة أواخر العام الماضي، والذهاب إلى انتخابات مبكرة، بعد نهاية اجتماع لرؤساء الأحزاب، لمناقشة أزمة مشروع قانون تجنيد الحريديم، والذي يرى مراقبون أنه السبب المباشر في قرار نتنياهو الذهاب لانتخابات مبكرة.

نتنياهو و"الأحزاب الدينية"

مع تحسن موقف الأحزاب الحريدية، وتمسكها بإعفاء المنتمين للتيار الحريدي من الخدمة العسكرية بشكل كلي، يبدو أن نتنياهو سيكون مجددًا تحت رحمة هذه الأحزاب، ولا سيما مع التوافق الذي يدل عليه اتفاقها مع "اتحاد أحزاب اليمين".

وعقب اجتماع مع رؤساء الأحزاب خلال الأيام القليلة القادمة، سيكلف الرئيس الإسرائيلي ريؤوفين ريفلين على الأرجح بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة رقم 35 في تاريخ البلاد، والخامسة في تاريخه، وسيكون أمام نتنياهو 28 يومًا للإعلان عن توصله إلى اتفاق مع الأحزاب الأخرى ، بحسب "آرم نيوز".

ويمتلك الرئيس صلاحية تمديد المهلة 14 يومًا إضافيًا، يقوم خلالها نتنياهو برسم الملامح الأساسية وتحديد الحقائب الوزارية التي ستشكل هيكل حكومته. بانتظار مصادقة الكنيست الجديد. وفي حال جاء التصويت بالكنيست بالإجماع، يبدأ الوزراء الإدلاء بالقسم، ومن ثم مباشرة مهام عملهم.

ولو فشل نتنياهو خلال 42 يومًا من تكليفه، يعلن الرئيس نقل التكليف إلى شخص آخر يحظى بإجماع، أو أن يبلغ رئيس الكنيست الجديد أنه لا يجد مرشحًا يمكنه أن يشكل الحكومة الجديدة. وهنا ينبغي على 61 عضوًا بالكنيست أو أكثر الإعلان عن مرشح، ومنحه 14 يومًا فقط لتشكيل الحكومة. وفي حال فشل جميع المحاولات يعاد إجراء الانتخابات من جديد ويتم حل الكنيست، على أن تجرى انتخابات جديدة في غضون 90 يومًا.