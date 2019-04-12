شكرا لقرائتكم عون يشدد على حـق "بلدنا" في استخراج النفط والغـاز وبري يؤكد أهمية اجتماع اليونان ولبنان وقبرص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 5 ساعات في 12 أبريل 2019 - اخر تحديث في 11 أبريل 2019 / 20:01

توافق الرئيس اللبناني ميشال عون ونظيره اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس على الدور الذي يمكن ان يلعبه كل من لبنان واليونان في اعطاء العلاقات العربية – الاوروبية زخماً ايجابياً. وأكدا تعزيز التعاون بين الطرفين لمواجهة أزمة النازحين، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك. أكد خلاله عون حق لبنان في استخراج النفط والغاز ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، مشدداً على رفض الانضمام الى اي منتدى او آلية تعاون تشارك فيها اسرائيل، لاسيما منتدى غاز شرق المتوسط".



بدوره لفت بافلوبولوس الى ان "لبنان تحمل مسؤوليات جسام نتيجة الحرب في المنطقة"، متوجها بالانتقاد الى اوروبا، قائلاً:" ان بلدا كبلدكم اظهر قدرا كبيراً من عظمة النفس التي لديه تجاه البشر الذين طلبوا منه العون، لم يحصل على جواب ملائم من الاتحاد الاوروبي".

وكان الرئيس اليوناني وصل وقرينته فلاسيا بافلوبولو ووزير الخارجية جورجيوس كاتروغالوس والوفد المرافق إلى القصر الجمهوري قبل ظهر أمس (الخميس). وتوجه الرئيسان بعد استعراض حرس الشرف إلى "صالون السفراء" حيث عقدا جلسة محادثات ثنائية في حضور وزير الخارجية جبران باسيل. وأعقبت المحادثات الثنائية، محادثات موسعة في حضور سائر أعضاء الوفدين الرسميين اللبناني واليوناني، ركزت على العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة. وتم التأكيد على اهمية الاجتماع المثلث الطرف بين لبنان وقبرص واليونان.

ووجه الرئيس اليوناني دعوة الى الرئيس عون لزيارة اليونان، فوعد بتلبيتها في اقرب فرصة ممكنة.

وحيا بافلوبولوس "صمود الشعب اللبناني في المحن التي واجهته"، فيما قدم عون لنظيره مذكرة عن آلية انشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار"، طالبا دعم اليونان لإنشائها.

المؤتمر الصحافي

وبعد انتهاء المحادثات الموسعة، عقد الرئيسان عون وبافلوبولوس مؤتمرا صحافيا مشتركا، اشار فيه عون الى ان "المحادثات التي اجريناها، كانت في منتهى الانسجام مع علاقات الصداقة التاريخية التي تربط بلدينا، ونحن نتطلع بترحيب الى لقاء القمة الثلاثي بين لبنان واليونان وقبرص، والذي ستستضيفه العاصمة القبرصية نيقوسيا، لتوطيد مختلف اوجه التعاون المشترك. وهو تعاون توطد مع اللقاء الوزاري الثلاثي الذي تستضيفه بيروت، ويواكبه ممثلون عن القطاع الخاص في الدول الثلاث، ما يشكل جسر تواصل دائم، خصوصا اذا ما تشاركنا الخبرات في مجال قوانين البحار والتجارة البحرية والمياه الاقليمية".

واضاف: "شكرت للرئيس الصديق، وقوف بلاده الدائم الى جانب لبنان، وحضورها مؤتمر "سيدر"، ومشاركتها ضمن المكون البحري لقوات "يونيفيل". وكررت له دعم لبنان لليونان في المحافل الاقليمية والدولية. وعلى صعيد التطورات الإقليمية، عرضنا ملف النازحين السوريين الشائك، فأطلعته على الأعباء التي يتحملها لبنان نتيجة وجود اكثر من مليون و800 الف نازح على أراضيه، والتي تضاف الى ملف اللجوء الفلسطيني المزمن. الامر الذي يستلزم مسؤولية مشتركة تقوم على العمل السريع لإقفال هذا الملف بتسهيل عودتهم الى المناطق الآمنة في سورية، منعا لامكانية تدفقهم الى اوروبا عبر بواباتها المتوسطية. كما شكرته على موقف بلاده الثابت بشأن القدس، والجولان السوري الذي يبقى ارضا محتلة. وشددت على أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة اسرائيل على مرتفعات الجولان، واعترافه بالقدس عاصمة لاسرائيل، نقض فاضح لمرتكزات الشرعية الدولية وميثاق الامم المتحدة. وهو امر يهدد أيضا سيادة الدولة اللبنانية التي تمتلك أراض قضمتها إسرائيل، لا سيما في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من بلدة الغجر".

الرئيس اليوناني وفقدان جسور العبور

بعد ذلك، القى الرئيس اليوناني كلمة قال فيها: "...إن العنصر الاساس الذي نمتلكه ونتشارك فيه، ليس الا الحوار بين حضاراتنا. ان زيارتي اليوم لا تهدف الا الى توطيد هذه العلاقات العميقة التي تجمعنا حول قيم ومبادىء قامت عليها حضاراتنا. اننا نسعى على الدوام الى فتح طرق جديدة تخدم هذا الحوار. ان الانطباع السائد هو صراع الحضارات. فلنلاحظ ان نظرية صراع الحضارات هي التي قامت عليها السياسات الخارجية لعدد من الدول، وقد نشبت حروب بإسمها. الا ان هذه النظرية هي بعيدة كل البعد عن اي واقع تاريخي، وهي بكافة الاحوال كارثية بالمطلق، مدمرة وخاطئة بالمطلق، حتى في اسسها".

واضاف: "هناك نقص في المعرفة المتبادلة بين بعضنا بعضا، ونقص في التواصل. وبكلمة مختصرة، فلقد تم القضاء على جسور العبور بين حضارات بعضنا، للأسف. ليس في الامر اذا نزاع. هناك بكل بساطة فقدان لجسور عبور من شأنها ان تدفعنا الى التلاقي مجددا مع بعضنا . علينا نحن ان نفتح هذه الطرق التي تجمعنا من جديد، ونبني جسور العبور. وان اليونان ولبنان، بفضل طبيعتينا وحضارتينا، مؤهلان وحاضران ليكونا رائدي هذا الحوار بين الحضارات".

وتابع: "إن لدينا مصلحة في ذلك مع قبرص ايضا، والتي هي اكثر قربا اليكم من قربها من الوطن الام الاغريقي. وفي هذا الاطار من التعاون الثلاثي بين كل من اليونان وقبرص ولبنان، فان الثمار ستكون في غاية الاهمية على مختلف الصعد، بما في ذلك على صعيد تطبيق واحترام قانون البحار. وانا ارغب في ان اقول لكم: ان كل من اراد ان يتحدث عن منطقة اقتصادية خاصة بصورة حصرية له، لا يمكنه ان يتغاضى عن احترام قانون البحار. هذا امر لا يمكن تصوره. ونحن كيونانيين واوروبيين، واضحون بصورة قطعية حول هذا الامر الذي يشكل ايضا موقفا للاتحاد الاوروبي. نحن نود ان نتحاور مع مختلف الحضارات، وفي حوارنا الثلاثي، نحن لم نستثن احدا، ومن يود المشاركة في الحوار بامكانه المشاركة، في اطار القانون الدولي".

"نحن دائما الى جانبكم"

Advertisements

وزاد: "إن تعاوننا كما صداقتنا لا يستثنيان أحدا ولا يسيران في معاكسة احد، فإن حوارنا هو نموذج نقدمه الى الآخرين الذين يمكنهم ان يسيروا به. نحن ننطلق الآن، ولقد حان الوقت لذلك، ليس فقط باسم اليونان فحسب، بل باسم الاتحاد الاوروبي. وانا امثل هنا امامكم اوروبا باسرها، كوني رئيسا لأحدى دول الاتحاد الاوروبي. واود ان اجدد لكم مدى الامتنان لما قدمه لبنان وشعبه في اطار المأساة الكبرى التي عرفها الشرق الاوسط".

وتوجه الى عون قائلا: " لقد تحملتم مسؤوليات جسام نتيجة الحرب في المنطقة. واقول ان هذا عبء اكبر بكثير مما كان بامكانكم تحمله. فهناك اكثر من مليون ونصف مليون لاجىء استقبلهم بلدكم. ومن واجبي ان اقول لكم اننا في غاية الامتنان لكم ولشعبكم الذي اعطى نموذجا حقيقيا لروحه الانسانية ولقيمة التضامن لديه، ولاجل ذلك نحن دائما الى جانبكم. واود هنا ان اتوجه بنوع من الانتقاد الى اوروبا، كون بلادي عضوا في الاتحاد الاوروبي: ان بلدا كبلدكم اظهر قدرا كبيرا من عظمة النفس التي لديه تجاه البشر الذين طلبوا منه العون، لم يحصل على جواب ملائم من الاتحاد الاوروبي. وأود أن أقول إن أوروبا التي لنا، لم تكن في الواقع حاضرة بالقدر الذي كان يتوجب عليها، منذ البدء، عندما اندلعت الحرب او استمرت هنا. فلو احترمت اوروبا ثقافتها وتاريخها، وتدخلت في الوقت الذي كان يتوجب عليها ذلك، فإني لواثق ان الحرب كانت انتهت قبل الآن بكثير، واني لواثق ايضا بان النتائج كانت لتكون اقل بكثير مما شاهدناه فيما بعد".

"اوروبا لم تف بالالتزامات"

وتابع: "للأسف لم تتمكن اوروبا من ان تكون اكثر حضورا مما كان في استطاعتها. ولذلك اجرؤ على القول ان اوروبا لم تف بالالتزامات التي كانت لتؤول اليها بالاستناد الى ثقافتها وتاريخها. واعتقد انه لا يجب علينا ان نغش انفسنا. نحن الاوروبيين صادقون على الدوام مع ذواتنا وننتقد انفسنا. واعتقد ان موقف اوروبا هذا وجه ضربة قاسية لرمزيتها. الا ان الوقت ليس ابدا متأخرا، فنحن الاوروبيين مصممون على ان نعكس الاتجاه، وها نحن الآن جاهزون لبذل كل ما في وسعنا لأجل انهاء الحرب ولمساعدة قدر المستطاع جميع الذين هم في حاجة لها. كما اننا نقف الى جانبكم للمحافظة على قيمنا المشتركة، وفي طليعتها الروح الانسانية والتضامن. اني لواثق ان الاتحاد الاوروبي سيقوم بذلك، ولواثق ايضا، انه انطلاقا من هذه الحرب البالغة الدناءة في الشرق الاوسط، نحن جميعنا من نرتكز على حضارة الثقافة والتضامن والروح الانسانية، سنتوصل الى ارساء القواعد التي على اساسها لن نسمح ابدا باندلاع الحروب، وسنبذل كل ما في وسعنا لتجنبها. هذا هو واجبنا كافراد، وكمواطنين ديموقراطيين. ان واجبنا ليس ان نتطلع الى الحرب من بعيد والبدء بالتباكي، هذا لا يجب ان نقوم به. نحن علينا ان نتحمل مسؤولياتنا في الوقت عينه الذي تنشب فيه ازمة او تندلع حرب".

"لاحترام القانون الدولي"

اضاف: "إننا ندعم لبنان كي يستعيد طريق العيش الخلاق الهانئ والنمو، في الشرق الاوسط الذي استعاد كامل نموه وانطلاقته، واستعاد السلام. نحن ندعم لبنان لكي يكون له، ضمن اطار القانون الدولي، كل ما يعود له من حقوق، في ما يتعلق بسيادته الوطنية، ومصالحه. نحن نطالب ونصر، كيونانيين واوروبيين، على احترام القانون الدولي بالنسبة الى الجميع، بصورة عادلة ومتساوية، لأنه في خلاف ذلك لا يبقى للقانون الدولي من معنى. وهذا القانون لا يمكن ان يطبق بصورة اختيارية، واقصد بذلك انه انطلاقا من سلطة كل دولة. وعلى اساس تطبيق القانون الدولي بصورة عادلة ومتساوية، فأننا ندعم لبنان في ما يتعلق بحقوقه ومصالحه وحدوده وسيادته الوطنية. ان هذا الامر ينطبق على كافة دول هذه المنطقة ذات السيادة، كي لا يكون هناك سؤ فهم: ان كافة القواعد القانونية يجب ان تطبق بطريقة عادلة ومتساوية، وبروح من الانصاف، إذ لا يجب ان يجد الاقوى حقوقه محفوظة اكثر من غيره، في ما يتعلق باراضيه وسيادته الوطنية وحدوده. هذه هي الطريقة التي نرى فيها، نحن اليونانيين والاوروبيين، كيفية تطبيق القانون الدولي".

بري: الشهر الجاري دقيق جداً لنقوم باجراءات واولها الموازنة

كذلك زار الرئيس اليوناني والوفد المرافق رئيس المجلس النيابي نبيه بري وتم خلال اللقاء عرض العلاقات الثنائية وموضوع الحدود البحرية وقضية النازحين السوريين والوضع في لبنان والمنطقة .

وبعد توديعه الرئيس الضيف سئل الرئيس بري عن الزيارة فقال: "اليونان بلد قريب وجار وهو اعطى الفلسفة للعالم كما تعلمون، والعلاقات بين لبنان واليونان لا بل بين العرب كل العرب واليونان كانت تاريخية وكانت دائماً مع قضاياهم العادلة . اليوم اكدنا على ضرورة الاجتماع الثلاثي المتعلق باليونان ولبنان وقبرص، وبحثنا اموراً عديدة خصوصاً الامور التي تتعلق بالحدود البحرية والعلاقات المميزة التي يجب ان تستمر بين البلدان الثلاثة . وطبعاً شكرتهم على مشاركتهم في قوات يونيفيل في الجنوب اللبناني، وكانت وقفة في النقاش حول موضوع النازحين من اخواننا السوريين هذا الموضوع حسب تعبير الرئيس اليوناني انه لا يحتمل وانه سيطرح هذا الموضوع مع الاوروبيين فما يقوم به لبنان في هذا الشان هو خدمة ايضاً لاوروبا اكثر مما هو خدمة للبنان" .

وعن كيفية تجنب لبنان ان يصبح يونان ثانية اجاب بري: " تفاءلوا بالخير تجدوه، هذا الشهر لا اريد ان اقول انه شهر مصيري ولكن اقول انه شهر دقيق جداً لكي نقوم باجراءات واولها على الاطلاق هو موضوع الموازنة . خطة الكهرباء هي خطوة على الطريق الصحيح، وان كانت ضرورية فانها غير كافية على الاطلاق . المهم ان نعبر عن خطتنا المستقبلية بموضوع الموازنة حتى يعود البلد الى الاستقرار" .

وهل هناك خوف على لبنان؟ اجاب: "لا تخافوا".

لقاء الحريري

وفي الثالثة من بعد الظهر وصل الرئيس اليوناني الى السرايا الكبيرة حيث استقبله رئيس الحكومة سعد الحريري في الباحة الخارجية، وأدت له التحية ثلة من سرية الحرس الحكومي. بعد ذلك عقدت جلسة محادثات بين الرئيس اليوناني والرئيس الحريري، في حضور الوفد اليوناني المرافق ومستشار الرئيس الحريري غطاس خوري، تناولت آخر المستجدات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، لاسيما على الصعيدين االقتصادي والسياحي.