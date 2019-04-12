دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي جوجل ترفع قيمة اشتراك خدمتها يوتيوب تي في YouTube TV

أعلنت شركة جوجل الأمريكية رفع قيمة الاشتراك لخدمة البث التلفزيوني الخاصة بها على منصتها يوتيوب والتي تحمل اسم يوتيوب تي في YouTube TV بنسبة 25%.

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وأشارت شركة جوجل إلى أن الخدمة ستأتي بمقابل 49.99 دولارًا أمريكيًا على أن يتم إضافة ثماني قنوات جديدة من بينها قناة ترافل وإتش.جي.تي.في وفوود نتوورك ليصل العدد الإجمالي لشبكاتها إلى أكثر من 70 قناة.

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وتُعد هذه الزيادة هي الثانية من قبل شركة جوجل لهذه الخدمة خلال 14 شهرًا؛ حيث تم رفع القيمة من 35 إلى 40 دولاراً في فبراير 2018 قبل أن تصبح 49.99 في أبريل الجاري بينما ستكون القيمة للمشتركين عبر فاتورة أبل سيكون 54.99 دولار للشهر.المزيد:

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