شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون: أسر أكثر من 190 جنديا من قوات شرق ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤولون موالون للحكومة الليبية المعترف بها دوليا اليوم الخميس إن أكثر من 190 جنديا من قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر أُسروا خلال هجومهم على العاصمة طرابلس. وأوضح المسؤولون أن 116 مقاتلا أسروا في الزاوية غربي طرابلس بينما احتجز 75 آخرون في عين زارة على المشارف الجنوبية للعاصمة. وسمح المسؤولون للصحفيين بتصوير بعض الجنود المحتجزين. Advertisements

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