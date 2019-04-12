انت الان تتابع جرائم الحرب تطارده.. ما مصير البشير بعد سقوطه؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

اليوم الخميس، كان الأخير في حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير، بعد أن أعلن وزير دفاع البلاد عوض بن عوف "اقتلاعه" من الحكم، فما مصير الرئيس السابق الآن؟

منذ أن تولى الرئيس السوداني السابق عمر البشير الحكم في 1989، وهو يتنقل بين التحالفات، ففي البداية، أقام علاقات ممتازة مع إيران، وكان متهما في مرحلة بتسهيل دخول السلاح الإيراني إلى قطاع غزة، ثم ارتبط بتنظيم القاعدة، واستضاف زعيمها السابق أسامة بن لادن، وبعدها تنقل في التحالف بين قطر والسعودية وأرسل قوات إلى اليمن لتشارك في التحالف العربي لمقاتلة الحوثيين، وفي فترة سابقة وثق علاقاته بالدوحة وعبرها استأجرت تركيا جزيرة سودانية لتقيم عليها مشاريع استثمارية، وفقا لشبكة "روسيا اليوم"، فهل تقبل أي من هذه الدول استضافته بعد سقوط حكمه؟

فمنذ ساعات قليلة، أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، "اقتلاع ذلك النظام والتحفظ على رأسه بعد اعتقاله في مكان آمن" في إشارة إلى البشير. ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر سوداني مسؤول، قوله إن البشير يوجد في منزله الخاص حاليا، بعدما جرى استبدال الحراسات الخاصة به بحراسات أخرى. إلا أن مصيره حتى

فمنذ ساعات قليلة، أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، "اقتلاع ذلك النظام والتحفظ على رأسه بعد اعتقاله في مكان آمن" في إشارة إلى البشير. ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر سوداني مسؤول، قوله إن البشير يوجد في منزله الخاص حاليا، بعدما جرى استبدال الحراسات الخاصة به بحراسات أخرى. إلا أن مصيره حتى الآن لم يتحدد، وسط العديد من التكهنات، أبرزها هل سيبقى البشير في السودان أم سيغادرها؟ وما عقبات كل قرار؟ حيث قالت شبكة "روسيا اليوم" إن البشير لن يكون ضيفا مرحبا به في الخارج، إلا أنها استطردت وأضافت: "إلا إذا كانت هناك صفقة تتضمن قبوله بالتنحي مقابل تأمين ملاذ آمن له في السعودية مثلا التي استضافت سلفه جعفر النميري قبل أن تقبل باستضافة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي". وبين الخيارات الأخرى المحتملة، قالت "روسيا اليوم" هو إقدام الجيش على اعتقال البشير وتقديمه للمحاكمة داخل البلاد على طريقة ما حدث مع الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك. انقلابات وتحالفات.. رحلة صعود وسقوط البشير أما أسوأ السيناريوهات بحسب الشبكة الروسية، "تلك التي قد تحمل رفاق الأمس على تسليم البشير للمحكمة الدولية تنفيذا لمذكرة الاعتقال بحقه". Advertisements وفي السياق نفسه، قالت شبكة "يورو نيوز" إن البشير متهم بارتكاب جرائم حرب، ومطلوب بمذكرة اعتقال دولية للمحكمة الجنائية الدولية بناء على سبعة تهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وأشارت إلى أن هذا ما جعله محاصرا في السنوات الأخيرة ودفعه للتشبث بالسلطة في بلاده أكثر وتوجهه صوب إقرار تعديلات دستورية تتيح بقاءه في السلطة لأطول وقت ممكن. مصدر يكشف مكان إقامة البشير: تغيير حراسته الخاصة ومنذ صدور المذكرة بحقه زار البشير عدداً من الدول آخرها قطر وسوريا اللتين زارهما مؤخرا، كما زار روسيا عام 2017 وزار بعض الدول الإفريقية بعد صدور المذكرة بوقت قليل كإريتريا وكينيا، ضمن دول أخرى بعضها عربية. بعض هذه الدول ليست أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية في حين أن بعضها موقع على معاهدة روما ولكن لم يلتزم بتسليم البشير ككينيا. وأضافت الشبكة أنه في عام 2015 "أصدرت المحكمة العليا في جنوب إفريقيا أمرا يمنع البشير من مغادرة جنوب إفريقيا مؤقتا لحين النظر في القضايا المتهم فيها من طرف المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد حضوره لمؤتمر القمة الإفريقي الخامس والعشرين، إلا أنه عاد إلى السودان دون توقيفه". مصدر يكشف مكان إقامة البشير: تغيير حراسته الخاصة وترى "يورو نيوز" أنه من الممكن للبشير التوجه لدولة غير عضو في المحكمة، وغير موقعة على المعاهدة، إلا أن التوجه لدولة من الدول الموقعة على المعاهدة حتى لو لم يتم تفعيل عضويتها في المحكمة بعد سيكون مخاطرة جسيمة بغض النظر عن مدى العلاقات والصداقة التي تربط البشير بقادتها لأن ميزان القوى والحسابات كلها سيتغير مع تغير وضعه. وتشير الشبكة إلى أن معظم الدول العربية غير عضو في المحكمة وغير موقعة على المعاهدة، كذلك نحو نصف الدول الإفريقية وبعض الدول الأوروبية والأمريكية الجنوبية إضافة إلى أمريكا وإسرائيل اللتين انسحبتا والصين والهند اللتين عارضتا إنشاء المحكمة أصلاً من ضمن سبع دول أخذت موقفاً مناهضاً للمشروع.

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