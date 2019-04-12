انت الان تتابع الجيش السوداني يحذر المواطنين: التزموا بحظر التجوال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الجيش السوداني

أصدر الجيش السوداني بيانا جديدًا مساء اليوم، حذّر فيه من عدم الالتزام بقرار حظر التجوال. وحذر الجيش السوداني في بيان له المواطنين من عدم الالتزام بحظر التجوال الذي سيبدأ الساعة 10 ليلا حتى 4 صباحا بالتوقيت المحلي. وأعلن اليوم وزير الدفاع السوداني، الإطاحة بالرئيس السوداني عمر حسن البشير، والذي اندلعت ضده مظاهرات امتدت لأربعة أشهر، تطالبه بالرحيل عن السلطة وذلك على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة. كما أعلن عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي لمدة عامين، وتعطيل العمل بدستور 2005.

وجرى الإعلان عن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحل مجلس الوزراء وتكليف وزراء بالوكالة بتسيير أعمال الحكومة.وطالبت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، السلطات السودانية بتسليم الرئيس المتنحي عمر البشير، تنفيذا لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي. وقال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبد الله،