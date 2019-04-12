دبلوماسيون عن رحيل «البشير»: خطوة إيجابية متوقعة

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القوات المسلحة السودانية تتحفظ على البشير وتضعه تحت الإقامة الجبرية.. ودبلوماسيون: البيان وضع الخرطوم على طريق الاستقرار.. وكتب نهاية لحكم طال ثلاثين عاما

التحفظ على البشير فى مكان آمن.. تدشين مجلس عسكرى انتقالي يتولي شئون السودان لمدة عامين.. إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور.. إسقاط العمل بالدستور.. حل مجلس الوزراء والنواب ورؤساء الولايات، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين..وغلق الأجواء 24 ساعة، أبرز ما جاء فى بيان القوات المسلحة السودانية، مساء اليوم، وذلك بعدما انتابت حالة من القلق والمخاوف من تأخر إذاعة البيان، عقب إعلان التليفزيون السوداني الرسمي، عن بيان للقوات المسلحة في البلاد وصفته بـ"المهم" دون التطرق إلى تفاصيله، صباح اليوم الخميس.

واندلعت المظاهرات بالسودان، منتصف سبتمبر الماضى، على هيئة احتجاجات محدودة تطالب بتوفير الخبز، ثم توسعت لتعم أنحاء البلد، وتطالب برحيل النظام، وصاحبت بعض الاحتجاجات أعمال عنف أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وحرق مقرات حكومية وأخرى تابعة لحزب المؤتمر الوطني. البيان وضع نهاية لحكم البشير وأكد محمد الشاذلى، سفير

واندلعت المظاهرات بالسودان، منتصف سبتمبر الماضى، على هيئة احتجاجات محدودة تطالب بتوفير الخبز، ثم توسعت لتعم أنحاء البلد، وتطالب برحيل النظام، وصاحبت بعض الاحتجاجات أعمال عنف أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وحرق مقرات حكومية وأخرى تابعة لحزب المؤتمر الوطني. البيان وضع نهاية لحكم البشير البيان وضع نهاية لحكم البشير وأكد محمد الشاذلى، سفير مصر الأسبق بالخرطوم، أن ما جاء فى بيان القوات المسلحة السودانية، مساء اليوم، بمثابة خطوة إيجابية على طريق وضع نهاية لحكم البشير، الأمر الذى يزيد معه فرص استقرار الخرطوم. وأضاف سفير مصر الأسبق بالخرطوم لـ"التحرير"، أن الخرطوم تعد البلد الوحيدة المستقرة فى ولايات السودان، وهناك العديد من المناطق تعانى من حركات انفصالية، وبالتالى تدخل الجيش وحسم هذه المظاهرات، يضع السودان على الطريق الصحيح، وبرهن على أن القوات المسلحة جزء من الشعب السودانى، بتخليه عن البشير ومساندته لمطالب المتظاهرين، خاصة وأن المؤسسة العسكرية السودانية تعد الجهة الوحيدة القادرة على حفظ الأمن بالخرطوم، ومواجهة التحديات الراهنة.. Advertisements اقرأ ايضا..في أول رد فعل.. حزب البشير يهدد الجيش السوداني وحول اعتقال البشير والتحفظ عليه، علق الشاذلي، قائلا: يبدو أن هناك موقف تعنت من قبل البشير وأنه كان يرغب بالتمسك بأمور تضمن له التحايل على مطالب المتظاهرين أو ما يهدد استقرار حكم المجلس الانتقالي، مشددا على إعلان حالة الطوارئ وحل الهيئات الرسمية تعد إجراءات طبيعية فى مثل تلك الظروف، وذلك من قبيل الإجراءات الاحترازية. وطالب الشاذلى، جموع الشعب السودانى بالوقوف فى خندق واحد فى مواجهة الأزمات وعدم المغالاة فى المعارضة، وأن يلتف الشعب حول ما جاء بالبيان من أجل خلق مزيد من فرص التعاون المشترك وتحقيق الاستقرار المجتمعيب، معربا عن قلقه الشديد من معارضة بعض المتظاهرين لما جاء بالبيان، واصفا الأمر بأنه يهدد عرش السودان ويزيد من التفتت والانقسام المجتمعى. وعن الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، قال الشاذلي: هذا الإجراء يعد خطو إيجابية على طريق مد يد المصالحة والتعاون من أجل بناء مؤسسات السودان، خاصة وأن الخرطوم تواجه أزمة اقتصادية حادة على كافة المستويات، وأن تعاون المجتمع مع المجلس الانتقالي يزيد من استقرار الشعب السودانى، واصفا ما جاء بالبيان بأنها ملبية لاحتياجات ومطالب جموع المتظاهرين. وفى أقل من ساعة مرت على إصدار القوات المسلحة السودانية بيانا عاجلا، اليوم الخميس، تعلن فيه عن تأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد ويتولى الحكم لمدة عامين، دشن نشطاء على موقع «فيسبوك» هاشتاج باسم «الشارع بس»، معلنين من خلاله رفضهم لبيان الجيش واستمرارهم في الاعتصام. رحيل البشير.. أمر طبيعي رحيل البشير.. أمر طبيعي من جهته أكد السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن ما جاء بيان القوات المسلحة بالسودان، أمر طبيعى وكان متوقعا عقب الساعات الماضية بعدما وصلت موجات الغضب ضد البشير إلى نطاق القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم، مؤكدا أن البشير أساء إلى الشعب السودان بشكل كبير وذلك ببقائه على سدة الحكم لمدة ثلاثين عاما، فضلا عن ممارساته الخاطئة التى نتج عنه معاناة شديد للسودان فى كافة النواحى الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وأضاف هريدى لـ"التحرير"، نأمل من الشعب السودانى عدم الانجراف وراء كل ما يهدد استقرار الخرطوم، وعدم المضى قدما فى طريق الفوضي والعشوائية والتخبط، مطالبا الهيئات السودانية بضرورة العمل وبقوة على إجراء انتخابات تكون الكلمة الأولى والأخيرة للشعب السودانى، مثمنا رحيل البشير.

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