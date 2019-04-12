شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يطالب الحكومة بإعطاء أهمية للمرافق العمومية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد الرئيس الجزائرى عبد القادر بن صالح، الخميس، بالجزائر العاصمة على ضرورة أن تعكف الحكومة على السير الحسن للإدارة والمرافق العمومية وإيلاء عناية خاصة لاحتياجات المواطنين.
وقال بيان للرئاسة الجزائرية إن "الرئيس بن صالح خلال استقباله للوزير الأول (رئيس الوزراء) نور الدين بدوى أصدر توجيهات تتعلق بالعمل الحكومي"، مشددًا على أن "تعكف الحكومة على السير الحسن للإدارة والمرافق العمومية، كما وجه تعليماته بإيلاء عناية خاصة لاحتياجات المواطنات والمواطنين''.
وأضاف البيان أن اللقاء تناول استعراض الوضع العام للبلاد وكذلك أهم النشاطات الحكومية منذ تعيين الحكومة الجديدة.
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