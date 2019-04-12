شكرا لقرائتكم خبر عن مداهمة مستودع غير نظامي لشركة مياه شهيرة في الرياض (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: داهمت فرق من أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلدية العريجاء، بالتعاون مع هيئة الدواء والغذاء؛ مستودعا لمنتجات مياه يتبع إحدى الشركات الشهيرة. Advertisements وأوضحت الأمانة، أن المستودع غير نظامي، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مداهمة مستودع غير نظامي لشركة مياه شهيرة في الرياض (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.