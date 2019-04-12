شكرا لقرائتكم "الوفاء للمقاومة" للاسراع في مناقشة الموازنة واقرارها ولتعاون القوى السياسية... لتطبيق خطة الكهرباء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 5 ساعات في 11 أبريل 2019 - اخر تحديث في 11 أبريل 2019 / 22:08

اعتبرت كتلة "الوفاء للمقاومة" أن "اقرار الحكومة اللبنانية لخطة الكهرباء هو انجاز مهم ندعو الى متابعة وضعه موضع التنفيذ من اجل ان يكتمل الهدف منه ويتحقق"، وأملت "بتعاون القوى السياسية لتطبيق الخطة حتى لا تلقى مصير سابقاتها التي كانت قد أقِرت في العام 2010 ثم في العام 2012".



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وأكدت الكتلة في بيان بعد اجتماعها برئاسة النائب محمد رعد "وجوب انجاز قطوعات الحساب للموازنات بين عامي 1993 و2017 والتي احيلت الى ديوان المحاسبة، واسراع الحكومة في مناقشة مشروع الموازنة 2019 واحالته الى مجلس النواب لاقراره".

واذ رأت الكتلة "ضرراً كبيراً جراء الركود الذي يطاول الخدمات البلدية في الكثير من المناطق والبلدات، الامر الذي ينعكس سلباً على الصعيد الاجتماعي والانمائي والاداري بشكل يصعب ترميمه وخصوصاً في البلدات الكبيرة"، دعت الى "وجوب دفع مستحقات البلديات بما فيها رواتب العاملين من الصندوق البلدي المستقل واعتماد الاليات الاسرع لتحقيق ذلك".

واضافت: "يتوجب على الحكومة أن تسارع الى معالجة القضايا التي ترتَّب عليها حقوق لبعض المواطنين، كما هي الحال مع متطوعي الدفاع المدني الذي صدر قانون تثبيتهم في العام 2014، ثم جرى تعديله في العام 2017، الا ان تأخر صدور المراسيم التطبيقية له لا يزال يعيق انهاء قضيتهم العادلة والمحقة. كذلك فإن النتائج التي اسفرت عنها مباريات مجلس الخدمة المدنية لسد حاجات الادارة في اكثر من مجال ومرفق، لا تزال عالقة لاسباب غير مفهومة ولا مبررة كما هي الحال مع مأموري الاحراج والمراقبين الجويين والمحاسبين المجازين والمساعدين القضائيين وامناء الصناديق في وزارة الاتصالات وغيرهم اضافة الى تعطيل ترفيع موظفين في القطاع العام من فئة الى اخرى كما هي الحال مع المفتشين التربويين والضابطة الجمركية ورؤساء الدوائر وغيرهم"، مطالبة "بانصاف هؤلاء المستحقين في اسرع وقت ممكن".

واذ أكدت الكتلة "تمسكها بموجبات السيادة الوطنية في لبنان، رُغم السياقات المتشاكسة في المنطقة"، رأت أن "القرارات التسلطية التي تصدرها الادارة الاميركية في هذه الفترة هي تعبير عن رد فعل المُنهزم الذي فشل في اخضاع ارادة المجتمعات المقاومة في منطقتنا ومحاولةً يائسة ازاء تصاعد وتنامي خيار المقاومة". ولفتت الى ان "الادارة الاميريكية التي فشلت سياساتها في المنطقة، ولم يكن حظها أوفر في بقية البلدان التي تدّعي صداقتها في المنطقة... أخذت تكشف عن استبدادها السياسي من خلال اتخاذ قرارات متفردة على الصعيد الدولي من جهة وتعطي العدو الصهيوني جرعة دعم معنوي مؤقت من جهة اخرى. وقد بلغ هذا الاستبداد مداه مع القرار الاخير الذي اعتبرت فيه الحرس الثوري الايراني منظمة ارهابية في سابقة لا مثيل لها على مستوى القانون الدولي والعلاقات الدولية". وقالت: "رغم أن هذا الاستبداد لا يستطيع التحكم بمسار العلاقات الدولية الا انه يعبر عن فجور الاميريكي المهزوم وانكشافه امام العقل الهاديء والفعل المتنامي للمقاومة المشروعة في القانون الدولي. وايا تكن الدوافع فإن هذا القرار مدان شكلاً مضموناً ويعتبر مبعث تهديد للأمن والاستقرار الدوليين، وهو وصمة عار جديدة في سجل تاريخ الادارات الاميركية المتعاقبة".