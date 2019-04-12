الجيش السوداني «يقتلع» البشير ويعتلي السلطة عامين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطاحت القوات المسلحة السودانية، أمس الخميس، الرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد بقبضة حديدية على مدى 3عقود، وأعلنت عن تشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون الدولة لفترة انتقالية مدتها عامان تتبعها انتخابات، إلى جانب حل المؤسسات الدستورية وإعلان حالة الطوارئ لثلاثة اشهر وفرض حظر التجول لشهر.

وفي كلمة أذاعها التلفزيون والاذاعة الرسميان، أعلن وزير الدفاع الفريق أول عوض محمد أحمد بن عوف عن «اقتلاع النظام» والتحفظ على البشير «في مكان آمن». وقال إنه تقرر تعطيل الدستور وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وإغلاق المجال الجوي لمدة 24 ساعة والمعابر الحدودية لحين إشعار آخر، وكذلك حل المجلس الوطني (البرلمان الاتحادي) ومجالس الولايات ومؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء. كما أعلن الوزير وقف إطلاق النار الشامل في جميع ربوع البلاد.

قال ابن عوف في كلمة ألقاها عبر التلفزيون السوداني الرسمي «أعلن أنا وزير الدفاع اقتلاع ذلك النظام والتحفظ على رأسه في مكان آمن واعتقاله».

وانتقد ابن عوف «عناد النظام» وإصراره خلال الأشهر الماضية على «المعالجات الأمنية» في مسألة الاحتجاجات الشعبية ضده.

كما أعلن «تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة حكم البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان»، مشيراً إلى أن المجلس سيلتزم «تهيئة المناخ للانتقال السلمي للسلطة وبناء الأحزاب السياسية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية». وقال إن المجلس العسكري الانتقالي سيتولى مسؤولية تطبيق كل ذلك، داعياً المواطنين إلى التعاون.

وصرحت مصادر سودانية لرويترز بأن البشير (75 عاماً) موجود في قصر الرئاسة تحت حراسة مشددة. وقال أحد أبناء الصادق المهدي زعيم حزب الأمة، وهو حزب المعارضة الرئيسي، لقناة الحدث التلفزيونية إن البشير محتجز مع عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

وتشمل الأسماء المرشحة لخلافة البشير وزير الدفاع، الذي كان مديراً سابقاً للمخابرات العسكرية وينتمي أيضاً للتيار الإسلامي، إضافة إلى رئيس الأركان السابق عماد الدين عدوي.

ويتردد أن عدوي شخصية تحبذها دول جوار على خلاف مع البشير، رغم أن توجهاته إسلامية.

وكان الآلاف قد تدفقوا على موقع احتجاج مناهض للحكومة أمام وزارة الدفاع امس بينما خرجت حشود ضخمة إلى شوارع وسط الخرطوم ابتهاجا بنبأ تنحية البشير وأخذت تهتف بشعارات مناهضة له. وهتف المحتجون «سقطت سقطت.. انتصرنا».ودعا المحتجون لتشكيل حكومة مدنية وقالوا إنهم لن يقبلوا بإدارة تقودها رموز عسكرية وأمنية أو مساعدون للبشير.

وقال عمر صالح سنار القيادي في تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات ضد البشير، «لن نقبل إلا بحكومة مدنية انتقالية مكونة من قوى إعلان الحرية والتغيير».

وقال مصدر كبير في تجمع المهنيين إن التجمع رفض بيان وزير الدفاع ودعا المحتجين لمواصلة الاعتصام الذي بدأ يوم السبت أمام وزارة الدفاع. وأضاف «ندعو الثوار لمواصلة الاعتصام... بيان ابن عوف استنساخ جديد لنظام الإنقاذ... نرفض البيان بصورة كاملة».وقال كمال عمر، وهو طبيب من المحتجين «سنواصل الاعتصام حتى ننتصر».

وانتشرت قوات في محيط وزارة الدفاع وعلى الطرق والجسور الرئيسية بالعاصمة.

وأمسك البشير بزمام السلطة في انقلاب أبيض عام 1989. وهو شخصية خلافية تمكن من تخطي أزمة داخلية تلو الأخرى والتصدي في الوقت ذاته لمحاولات من الغرب لإضعافه.

وعانى السودان فترات طويلة من العزلة منذ عام 1993 عندما أضافت الولايات المتحدة حكومة البشير إلى قائمتها للأنظمة الراعية للإرهاب لإيوائها متشددين إسلاميين. وفرضت واشنطن عقوبات على السودان بعد ذلك بأربعة أعوام.

وتصاعدت الأزمة الأخيرة في مطلع هذا الأسبوع بعدما بدأ آلاف المحتجين الاعتصام أمام مجمع وزارة الدفاع حيث مقر إقامة البشير.

واندلعت اشتباكات يوم الثلاثاء بين جنود حاولوا حماية المحتجين وأفراد من أجهزة الأمن والمخابرات كانوا يحاولون فض الاعتصام. وذكر وزير الإعلام نقلا عن تقرير للشرطة أن ما لا يقل عن 11 شخصاً لاقوا حتفهم في الاشتباكات منهم ستة من القوات المسلحة.وأكد ابن عوف تأمين المؤسسات الحيوية والمرافق الحيوية والخدمات بكل أنواعها، مضيفا أن «اللجنة الأمنية العليا التي تدير الأزمة تتابع منذ فترة ما يجري في البلاد من سوء إدارة وفساد وانعدام الأمل في تساوي الفرص بين أبناء الشعب الواحد».

وأوضح أن «الشباب خرج في تظاهرات سلمية منذ ال19 من ديسمبر الماضي وحتى الآن في حين واصل النظام إصراره على المعالجة الأمنية»، معرباً عن اعتذار اللجنة الأمنية عن سقوط الضحايا مشددا على إدارة الأزمة بكل كفاءة ومهنية.

وقال وزير الدفاع «لقد تابعت التظاهرات قرب مقر القيادة العامة للجيش السوداني وتمسك النظام بالمعالجة الأمنية التي كانت تنذر بخسائر لا يعلم مداها إلا الله».



مهاجمة مقرين للأمن في كسلا وبورتسودان

Advertisements



قال شهود إن محتجين هاجموا مقري جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني في مدينتي بورتسودان وكسلا في شرق السودان، امس الخميس. وذكر الشهود أن مئات المحتجين شاركوا في الهجوم على مبنى جهاز الأمن والمخابرات في بورتسودان المدينة الميناء المطلة على البحر الأحمر.

بينما لحقت أضرار بمبنى الجهاز في كسلا عندما هاجمه المحتجون. وقال الشهود إن الهجوم جاء بعد رفض القيمين على مركز الجهاز بالولاية الإفراج عن محتجزين. وقال شاهد في كسلا لوكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف: اقتحم محتجون المبنى ونهبوا التجهيزات فيه.

وكانت المدينتان بالتحديد، شهدتا مواجهات مع فرعي الجهاز الأمني في الفترة القليلة الماضية. ففي كسلا خرج متظاهرون بعد مقتل معلم معتقل لدى جهاز الأمن. واكد الطب الشرعي انه تعرض لتعذيب وحشي أدى إلى وفاته.

كما عقدت قبائل بورتسودان مؤتمراً عاماً رغم أنف الأمن، وأعلنت فيه عدم تنازلها عن دماء قتلى من أبناء القبائل في التظاهرات التي عمت المدينة. كما اشتبكت وحدات من الجيش مع قوات الأمن والمخابرات بسبب اعتداء رجال الأمن على ضابط، ولم يتوقف القتال إلا بعد تدخل القيادات العليا العسكرية والأمنية.



اعتقال 100 شخصية مقربة من البشير



كشف مسؤول سوداني عسكري رفيع مطلع بصورة مباشرة على قائمة المسؤولين الذين اعتقلتهم القوات المسلحة السودانية التي أعلنت الانقلاب على نظام الرئيس عمر البشير، أمس الخميس.

وقال المسؤول في تصريح لشبكة «سي إن إن» الأمريكية أن من بين المعتقلين، رئيس الوزراء محمد طاهر ايلا، ورئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالبلاد أحمد هارون، بالإضافة إلى أكثر من 100 من المسؤولين الآخرين.

وأضاف المسؤول: إن قوات الأمن اعتقلت أيضا وزير الدفاع السوداني السابق، عبدالرحيم محمد حسين، وعوض أحمد الجاز القيادي بحزب المؤتمر، والذي تولى مناصب وزارية عديدة طوال الثلاثين عاما الماضية، بالإضافة إلى النائب السابق للرئيس وعضو مجلس قيادة ثورة الإنقاذ، بكري حسن صالح ونائب رئيس الجمهورية السابق علي عثمان محمد طه.