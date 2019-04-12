شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترسل 221 طناً من الغذاء لأهالي حضرموت والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيّرت دولة الإمارات؛ عبر ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر»، قافلة مساعدات تحمل أكثر من 221 طناً من المواد الغذائية الضرورية؛ لإغاثة أهالي مديرية «دوعن» وعدة مناطق نائية في حضرموت اليمنية؛ وذلك في إطار الجهود المستمرة؛ لتحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني الشقيق؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة؛ وتزامناً مع «عام التسامح 2019».

وقامت فرق «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي بتوزيع 2740 سلة غذائية استهدفت 13 ألفاً و700 فرد من الأسر المحتاجة والفقيرة بمناطق الربط والخريبة والرشيد وعورة والقرين والقويرة والرحاب وهدون وخسوفة ولجرات وضواحيها بمديرية دوعن ومديرية ساه والخون بصحراء حضرموت. وعبّر المستفيدون من قافلة المساعدات الغذائية، التي ساهمت في تخفيف معاناة الأسر والأهالي عن جزيل شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات، وذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر»؛ لتسيير القوافل الغذائية والإنسانية في مختلف المجالات.

(وام)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات ترسل 221 طناً من الغذاء لأهالي حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.