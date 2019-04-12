شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يخوض تحدي الموسم في الشامخة.. وبني ياس يتوعد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي نجم

تعود الإثارة إلى ملاعب دوري الخليج العربي مساء اليوم بإقامة 4 مواجهات تبرز فيها موقعة بني ياس مع الشارقة المتصدر، بينما ستكون مباراة دبا الفجيرة مع الفجيرة مصيرية في صراع البقاء.

ويلتقي اليوم أيضا الوصل مع شباب الأهلي في مواجهة مهمة للثاني، على أن يستقبل الإمارات وصيف القاع ضيفه الظفرة.

وتقام غداً 3 مباريات، حيث يلتقي اتحاد كلباء مع الجزيرة، بينما يلاقي العين ضيفه عجمان، على أن يكون الختام مع موقعة الوحدة والنصر.

وسيخوض الشارقة المتربع على القمة (47 نقطة) مباراة مصيرية في السادسة مساء اليوم، حين يحل ضيفاً على بني ياس الخامس (33 نقطة) على أرض الأخير في الشامخة.

ويدرك «الملك» أنه يخوض اختباراً من العيار الثقيل، من أجل المضي قدماً في حلبة المنافسة على انتزاع الدرع للمرة الأولى في زمن الاحتراف، وإنهاء حالة الابتعاد عن منصة الدوري منذ أكثر من عقدين من الزمن.

ولن يغيب عن بال الشارقة أنه يخوض امتحان الموسم أمام منافس لم يعرف مرارة الهزيمة على أرضه، حين حافظ على سجله خالياً من الخسارة في المباريات العشر التي لعبها، وحصد بها 24 نقطة من أصل 30 ممكنة.

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وتوعد مدرب بني ياس الكرواتي جوريتش فريق الشارقة بالحاق الهزيمة الأولى به هذا الموسم، ويعول «السماوي» على طموحاته الكبيرة باحتلال مركز مؤهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.

وفي اللقاء الثاني يتطلع شباب الأهلي وصيف الترتيب العام (38 نقطة) في الثامنة والنصف مساء اليوم إلى استمرار ضغطه على المتصدر، عندما يحل ضيفاً على الوصل التاسع (23 نقطة) في اختبار صعب، يتطلع من خلاله إلى نيل العلامة الكاملة التي تضمن له البقاء في صلب الصراع مع الشارقة رغم التأخر عنه بفارق 9 نقاط.

وسيخوض شباب الأهلي اللقاء بعد التعرف على ما انتهت إليه مباراة الشارقة مع بني ياس، وسيعود المدير الفني الأرجنتيني رودولفو إلى زعبيل وتحديدا إلى الملعب الأصفر، لمواجهة فريقه السابق بحثا عن الفوز وكسب التحدي الخاص في مواجهة فريقه السابق الجريح.

ولن يرضى الوصل المضيف بخسارة جديدة، بعدما سقط الاثنين الماضي أمام ذوب آهن الإيراني في الجولة الثالثة من المسابقة القارية، لتكون الخسارة الثانية على التوالي، حيث سقط في ديربي الأسبوع الماضي أمام النصر برباعية. وفي اللقاء الثالث، يترتب على الإمارات وصيف القاع (12 نقطة) البحث عن الفوز الأول الذي ضاع منه منذ 9 جولات، حين يستقبل ضيفه الظفرة السابع (24 نقطة) في الثامنة والنصف مساء اليوم.

ويحتاج الإمارات إلى الفوز ولا شيء سواه، من أجل الخروج من النفق المظلم، خاصة أنه سيؤدي مباراة اليوم بعدما تعرف على ما آلت إليه مباراة دبا الفجيرة والفجيرة.

ولن يرضى الظفرة بالتعرض للهزيمة الثالثة إيابا، خاصة أن كل انتصار لتشكيلة المدرب رازولوفيتش ستشكل دعامة معنوية للفريق قبل خوض المباراة الأهم في التاسع والعشرين من الشهر الحالي أمام شباب الأهلي في نهائي أغلى الكؤوس.

وفي اللقاء الرابع، ستكون مباراة دبا الفجيرة الأخير (8 نقاط) وضيفه الفجيرة الثاني عشر «ديربي مصيرياً» بين الفريقين في رحلة البحث عن مكان آمن في جدول الترتيب.

ويخيم الخطر على الثنائي الفجراوي، قبل 7 أسابيع على ختام الموسم، حيث يصارع كل منهما من أجل نيل النقاط التي تضمن له الاستمرار مع الكبار.