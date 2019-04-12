المعارضة السودانية ترفض بيان الجيش



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي يقود الاحتجاجات في السودان، أمس الخميس، رفضه لما وصفه ب«انقلاب النظام» داعياً إلى مواصلة الاعتصام حتى تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية تعبر عن قوى الثورة.

وقال التحالف في بيان، إن «سلطات النظام نفذت انقلاباً عسكرياً تعيد به إنتاج ذات الوجوه والمؤسسات التي ثار شعبنا العظيم عليها».

ويعتصم المتظاهرون منذ يوم السبت الماضي خارج مجمع يضم قيادة الجيش، ووزارة الدفاع، ومقر إقامة الرئيس البشير، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، في تصعيد للاحتجاجات التي اندلعت بشكل منتظم منذ ال19 من ديسمبر للمطالبة بإسقاط النظام.

وناشد تجمع المهنيين السودانيين أمس الخميس، كافة أفراد الشعب السوداني، خاصة المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للأركان، بضبط النفس والتحلي بالحكمة والعقل وعدم التفلت أو الاعتداء على أي ممتلكات حكومية أو شخصية.

كما شدد في بيان على أن «الجميع سيخضع للمحاكمة وفقاً القانون»، في إشارة إلى بعض رجالات الحزب الحاكم. وأكد ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهرات.

وكانت حشود ضخمة من السودانيين تجمعت في وسط الخرطوم أمس الخميس بعد الإعلان عن «بيان هام» للجيش.

وخرج المتظاهرون وهم يترقبون بيان الجيش الذي أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسميّة السودانيّة صباح الخميس صدوره «بعد قليل»، ثم قطع التلفزيون الرسمي برامجه وبدأ ببث أناشيد وطنية وعسكرية.

لكن المتظاهرين اعتبروا أن مصير البشير حُدّد وانتهى، فنزلوا إلى الشوارع بكثافة، بحسب صحفي في وكالة فرانس برس، وأطلقوا هتافات «سقطت، سقطت» باللغة العامية السودانية، بينما رفع آخرون شارات النصر.

وكانت حافلات وسيارات أقلت متظاهرين إلى مقر قيادة الجيش حيث يتواصل اعتصام المطالبين برحيل البشير لليوم السادس على التوالي. وأطلقت نساء الزغاريد، ولوحت مجموعات بالأعلام وصرخ أفرادها بهتافات ضد الرئيس الذي لم يكن قد صدر عنه أو بشأنه أي رد فعل أو بيان.

وخرج متظاهرون محتفلين كذلك في مدن عدة بينها مدني والقضارف وبورتسودان والأبيض وكسلا، ملوحين بالأعلام.

وناشدت «قوى إعلان الحرية والتغيير» في بيان «الجميع ضبط النفس والتحلي بالحكمة والعقل وعدم التفلت أو الاعتداء على أي ممتلكات حكومية أو شخصية»، مرددة شعار «سلمية، سلمية».

في الشوارع، كان الناس يهتفون «حنصوم رمضان من غير كيزان»، و«كيزان» عبارة تطلق في السودان على أعضاء الحركة الإسلامية التي ساندت البشير في الوصول للسلطة وتعتبر الجناح العقائدي لحزبه.

كما انتشر الجيش في شوارع عدة في العاصمة.

وقال متظاهر «اكتفينا من هذا النظام. ثلاثون عاماً من القمع والفساد وانتهاك الحقوق. يكفي!».

وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم دعا اول امس الأربعاء أنصاره إلى الخروج في مسيرات تأييدٍ له في الخرطوم (امس) الخميس، لكن تمّ الإعلان عن إرجاء التجمع من دون تحديد موعد آخر مساء اليوم نفسه. ودعا جهاز الأمن والمخابرات في بيان امس «المواطنين الشرفاء للانتباه إلى محاولات جرّ البلاد إلى انفلات أمني شامل»، مؤكّدا «قدرته والمنظومة الأمنيّة على حسم العناصر المتفلّتة، نصحا بالحسنى أو أخذا بالقوّة المقيّدة بالقانون». في المقابل، كانت الشرطة أمرت قوّاتها الثلاثاء ب«عدم التعرّض» للمحتجّين، وذهبت إلى حدّ الكلام عن «انتقال سلمي للسلطة». (وكالات)