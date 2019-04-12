شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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ابن الديرة

عندما يُتكلم عن فريق العمل في الإمارات، فالقصد في الوقت نفسه لا ينصرف عن الفرد الذي هو نواة فريق العمل، كما هو نواة الأسرة والمجتمع. هذه الالتفاتة مكرسة في بلادنا بالفعل، وتترتب عليها التزامات أولها الجدية في العمل الفردي والجمعي، متبوعة بالإخلاص ومطوقة بالإتقان. هذا مبدأ أول، يترتب عليه أيضاً أن من يطالب بترقية أو صلاحيات أكبر، فعليه أن يعي دوره الحقيقي أولاً في وطن طموح مثل الإمارات، يتطلع للمستقبل الكبير المعلوم، ويهيئ لمواطنيه كل وسائل النجاح والتميز.

وفرق بين الكسول المتخاذل والعامل الذي ينظر إلى العمل باعتباره واجباً، وأبعد من ذلك، تضحية فعلية، فإن الذي وصل درجات وظيفية أعلى أو هكذا يُفترض عمل أكثر وبذل أحسن، ما جعل تقديره مشتملاً على الترقية مستحقاً.

من هنا، فإن مرور السنوات على قلة أو عدم الإنجاز ليس معيار تقدير وترقية، ولا يمكن أن يكون، والمطلوب التوازن بين أدوار الأفراد وأدوار المؤسسات. على الفرد تلبية متطلبات الريادة والإبداع والابتكار، والمسرعات كما تتبنّاها حكومة الإمارات، وعلى الموظف الفرد أن يقوم بجهود من تلقاء نفسه، أو بدعم المؤسسة، أو عبر الطريقين معاً، نحو تنمية الذات بالتعليم والتعليم المستمر. كلما تعلم العامل مهارة جديدة كان أفضل، كلما تعلم لغة جديدة تعرّف إلى المعرفة وإلى العالم أكثر وأفضل.

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على المؤسسات في المقابل الالتفات إلى من يبذل أكثر بهذا الصدد، وقد رأينا بأم أعيننا نماذج مشرِّفة لمواطنين تعلموا وهم على رأس العمل، ووصلوا إلى درجتي الماجستير والدكتوراه، وغير ذلك من الشهادات العليا المتخصصة، كما ظل بعضهم على حاله مع تقدم السنين. المسألة متصلة بالشخصية والمواهب والرغبات.

الذي يجب أن يلتفت إليه اليوم، أن مواطن الإمارات ينتمي إلى دولة تنتمي إلى المستقبل، وأمامها بسبب من طبيعتها وطبيعة قيادتها وأهلها جملة تحديات واستحقاقات؛ لذلك اتخذ عنوان استقطاب الموارد البشرية الوطنية منحى جديداً ملائماً. الشرط اليوم أصعب، الطريق أطول، الجهد يجب أن يكون أضعافاً مضاعفة.

على بعض المؤسسات مهما كان قليلاً اعتماد خبرة المواطنين واحتمال أن يكتسب المواطنون خبرة. الفكرة النمطية عن الخبير ذي الشعر الأشقر والعيون الزرق انتهت، أو يجب أن تنتهي. المواطن ابن المواطنين والعرب خبير وطبيب ومهندس وأخصائي فضاء في دولة تخطط للوصول إلى المريخ في العام 2021، الذي بمعنى من المعاني يوافق بعد غد.

بعد غد يتطلب متطلباته، بعد غد يتطلب التأهيل الأنسب، بعد غد هو عصر العلم بما لا يقاس، وعصر المعرفة والذكاء الاصطناعي. بعد غد لا مكان لمن لا يكون طموحه المركز الأول، بعد غد يقطف أهلنا في الإمارات ثمار مواسم الغرس، منطلقين بقلوب واثقة وعقول واعية إلى تحقيق استراتيجية الإمارات (2071).

ولأن المستقبل قريب، ولأننا نسمي المستقبل أو «ندلعه» ب«بعد غد»، فالمطلوب إدارة الوقت على صُعُد الفرد، وفريق العمل، والمؤسسة، بما يتلاءم مع هذه الفكرة.

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