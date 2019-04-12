شكرا لقرائتكم خبر عن «الملك» في تحدي «ملعب النار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعود الإثارة إلى ملاعب دوري الخليج العربي مساء اليوم بإقامة 4 مواجهات قوية ومثيرة، تبرز فيها موقعة بني ياس مع الشارقة المتصدر في الشامخة «ملعب النار»، بينما ستكون مباراة دبا الفجيرة مع الفجيرة مصيرية في صراع البقاء.
ويلتقي اليوم أيضا الوصل مع شباب الأهلي في مواجهة مهمة للثاني، على أن يستقبل الإمارات وصيف القاع ضيفه الظفرة.
وسيخوض «الملك» المتربع على القمة (47 نقطة) مباراة مهمة في ضيافة بني ياس الذي لم يخسر أي مباراة في ملعبه.
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