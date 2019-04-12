«عين الإمارات».. 14 عاماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحتفي «عجلة عين الإمارات»، أحد أبرز المعالم الترفيهية في الشارقة، التي تحتضنها حدائق المنتزه، بعامها الرابع عشر، بمجموعة من العروض المميزة للألعاب النارية اليوم.

وتتميز «عجلة عين الإمارات» التي انضمت إلى مرافق حدائق المنتزه العام الماضي، بإطلالة بانورامية على أبرز المعالم الترفيهية والأسواق التجارية في الشارقة.

واحتفاءً بهذه المناسبة خصصت إدارة المنتزه مجموعة من الأنشطة الترفيهية بين 5 و 10 مساءً.

ويتزامن الاحتفال مع ختام فعاليات «مهرجان الربيع» في حدائق المنتزه بعرض للألعاب النارية 9 مساءً.