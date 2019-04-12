لبنان يرفض الانضمام إلى أي منتدى تشارك فيه «إسرائيل»

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أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، الخميس، رفض بلاده الانضمام إلى أي منتدى أو آلية تعاون تشارك فيها «إسرائيل»، فيما ترأس رئيس مجلس الوزراء جلسة الحكومة وعلى جدول أعمالها 36 بنداً، على أن يتم التفرغ في الجلسات المقبلة لبحث مشروع الموازنة العامة وإرسالها الى المجلس النيابي.

وشدد الرئيس عون، في مؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني بروكوبيوس بافلوبولوس في بيروت، أمس، على حق لبنان باستخراج النفط والغاز ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، مؤكدا «رفض الانضمام الى أي منتدى أو آلية تعاون تشارك فيها «إسرائيل»، لا سيما منتدى غاز شرق المتوسط». وقال عون «نتطلّع إلى لقاء القمة بين لبنان واليونان وقبرص الذي ستستضيفه العاصمة القبرصية لتوطيد مختلف أوجه التعاون، وهو تعاون توطد مع اللقاء الوزاري الثلاثي في بيروت، ويواكبه ممثلون عن القطاع الخاص في الدول الثلاث، ما يشكل جسر تواصل خصوصاً إذا ما تشاركنا الخبرات في مجال قوانين البحار.

واعرب الرئيس اللبناني عن شكره للرئيس اليوناني على موقف بلاده بشأن القدس وموقفها بشأن الجولان السوري.

وقال عون «استعرضنا ملف النازحين الشائك، فأطلعت الرئيس على الأعباء التي يتحملها لبنان نتيجة وجود أكثر من مليون و800 ألف نازح التي تضاف الى ملف اللجوء الفلسطيني المزمن، الأمر الذي يستلزم مسؤولية مشتركة تقوم على العمل السريع لإقفال الملف بتسهيل عودتهم الى المناطق الآمنة في سوريا».

والتقى بافلوبولوس رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قال بعد اللقاء «أكدنا ضرورة الاجتماع الثلاثي المتعلق باليونان ولبنان وقبرص، وبحثنا أموراً عدة، خصوصاً الأمور التي تتعلق بالحدود البحرية والعلاقات المميزة التي يجب أن تستمر بين البلدان الثلاثة. كما التقى بافلوبولوس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وأجرى معه محادثات تناولت آخر المستجدات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والسياحي، في وقت ترأس الحريري بعد ذلك جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، وعلى جدول أعمالها 36 بنداً لا تتضمن أيّ تعيينات، لا سيما نواب حاكم مصرف لبنان، على أن يتفرغ في الجلسات المقبلة لدرس مشروع الموازنة العامة وإرسالها الى المجلس النيابي من دون المزيد من التأخير تمهيداً لإقرارها.