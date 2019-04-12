جوتيريس يدعو لوقف النار في طرابلس لتجنب «معركة دموية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، أمس الأول الأربعاء، إلى وقف إطلاق النار في ليبيا لتجنّب معركة شاملة للسيطرة على طرابلس. وقال جوتيريس لصحفيّين بعد إحاطة قدّمها خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي استمرّت ساعتين ونصف: «نحن بحاجة إلى إعادة إطلاق حوار سياسي جدّي»، مقرّاً بأنّ المناشدة التي وجّهها إلى قائد الجيش الليبي خليفة حفتر لعدم شنّ هجوم على العاصمة الليبية «لم تُستَجب».

وأضاف جوتيريس: «لا يزال الوقت متاحاً لوقف إطلاق النّار، ووقف الأعمال القتاليّة، وتجنّب (وَضع) أسوأ قد يكون معركةً عنيفة ودمويّة للسيطرة على طرابلس».

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنّ ليبيا تواجه «وضعا في منتهى الخطورة»، حاضاً على وقف المعارك لإتاحة استئناف المفاوضات السياسية.

وقال : «من الواضح جدًا بالنسبة إليّ أننا في حاجة إلى استئناف حوار سياسي جادّ ومفاوضات سياسية جادّة، لكن لا يمكن أن يحدث ذلك من دون وقفٍ تامّ للأعمال القتاليّة».

واجتمع مجلس الأمن لأكثر من ساعتين خلف أبواب مغلقة للنظر في سُبل التصدّي للمعارك في محيط طرابلس، والتي أعاقت جهود السّلام التي تبذلها الأمم المتّحدة. وقال دبلوماسيون في الأمم المتّحدة إنّ المجلس يدرس بيانًا أو مشروع قرار يُطالب بوقف إطلاق النار.

وقرّرت الأمم المتّحدة مساء الثلاثاء إرجاء «الملتقى الوطني» بين الأطراف الليبيّة الذي كان مرتقباً في منتصف إبريل/‏‏ نيسان ، إلى أجل غير مسمّى بسبب المعارك جنوب طرابلس. وكان الممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتّحدة في ليبيا غسّان سلامة قد أعلن إرجاء «الملتقى الوطني» الذي كان سيُعقد من 14 إلى 16إبريل في غدامس. وقال سلامة: «لا يُمكن لنا أن نطلب الحضور للملتقى، والمَدافع تضرب والغارات تُشَنّ»، مؤكّداً تصميمه على عقد الملتقى «في أسرع وقت ممكن». وأضاف «العمليّة العسكريّة الحاليّة والتقدّم نحو طرابلس يزيدان معاناة الشعب الليبي ويضعان حياة المدنيين في خطر».

في الأثناء، دعت الجزائر إلى عقد اجتماع طارئ يضم وزراء خارجية كل من الجزائر وتونس ومصر، لبحث تطورات الوضع في ليبيا، لم يتم تحديد موعده بعد. وأجرى وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، أمس، محادثات هاتفية مع نظيريه التونسي خميس الجهيناوي والمصري سامح شكري، إضافة إلى الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة.

وتركزت المحادثات حول تدهور الوضع الأمني والاحتمالات الواردة لانزلاق نحو حالة عدم استقرار شاملة، وفق ما ورد في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية. وأكّد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في اتّصال هاتفي مع كلّ من غسان سلامة وفائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، «ضرورة تجنّب التصعيد العسكري في ليبيا وإنهاء الاقتتال بين أبناء الشعب الواحد»، داعيًا جميع الأطراف إلى «التزام التهدئة وضبط النفس وتغليب الحوار».

(وكالات)