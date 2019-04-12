بداية «الإبداع» في حي دبي للتصميم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: زكية كردي

انطلقت صباح أمس فعاليات مهرجان «الإبداع» بدورته الخامسة في حي دبي للتصميم، لتزيح الستار عن برنامج مكثف يستمر ثلاثة أيام، ويتضمن الكثير من الفرص للمبدعين الشباب للقاء شخصيات لامعة عالمياً في مختلف المجالات الإبداعية من خلال منصة المتحدثين، وورش العمل، و«السوق الإبداعي».

وقالت الفنانة الإماراتية فاطمة ساحم: شعرت بالحماس لقبولي في المهرجان، خاصة بعد لقائي بفنانين معروفين أتابعهم على مواقع التواصل، وهذا رفع معنوياتي كثيراً، منهم الكويتي أحمد الرفاعي، والسعودية رغدة المكرمي.

وتتمحور أعمال الرفاعي حول التراث الخليجي والعربي مجسدة بطريقة كرتونية يعمد فيها إلى الفانتازيا في بعض الأحيان. وأوضح أن هذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها بفعاليات ومعارض دبي.

وتلتقي أفكار الرفاعي نوعاً ما مع أفكار المكرمي التي تعرض أعمالها وتصاميمها للمرة الأولى ضمن المهرجان.

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أما الفنان الإيراني أوريان حسن راندي، فعبّر عن سعادته بالمشاركة والقدوم إلى دبي التي وصفها بأنها منطقة غنية ثقافياً وفنياً.

ويشارك حسين الموسوي قصة نجاحه كمصمم شاب ووصوله إلى كبريات الشركات العالمية، على منصة المحادثة. وقال: أتحدث هنا عن الصعوبات التي واجهتها منذ بدأت العمل في مجال التصميم قبل 18 عاماً، لأوصل لهم أن الأحلام جميعها ممكنة، مستعرضاً الشركات التي عملت معها، واللاعبين العالميين الذين صممت لهم مثل محمد صلاح، ومسيرتي مع شركات كبرى منها «أديداس». وأيضاً يقدم الموسوي ورشتي عمل خلال المهرجان يشارك فيهما الشباب خبراته في تصميم المنتجات.

أما مشاركة المصمم اللبناني كرستيان سركيس فتتمحور حول تصميم الخطوط العربية الرقمية المستخدمة على برامج الكمبيوتر.

ومن خلال خبرتها المميزة بالعمل في المتاحف والمؤسسات الفنية العالمية تعمل الفنانة سارة رضا، قيمة فنية في معرض جوجنهايم في نيويورك، على مساعدة الفنانين الشباب لتعريفهم إلى طرق تطوير أنفسهم وأعمالهم في المجالات الإبداعية.

وأوضح رامي الأوسي، مؤسس المهرجان، أن إدارته حريصة على العمل على تطويره والتواصل مع مبدعين جدد كل مرة، لإتاحة الفرصة للشباب للتعرف إلى تجارب جديدة.