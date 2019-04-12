قافلة غذائية إماراتية إلى مناطق نائية في حضرموت اليمنية

اسماء السيد - أعلن الهلال الأحمر الإماراتي أنه سير قافلة مساعدات فيها أكثر من 221 طنا من المواد الغذائية الضرورية إلى عدد من المناطق النائية في حضرموت، بحسب بيان.

وقال البيان الذي نشرته وكالة أنباء الإمارات أنه تم توزيع 2740 سلة غذائية استهدفت أكثر من 13 ألف شخص في مديرية دوعن وعدد من المناطق النائية.

والإمارات عضو رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن منذ آذار/مارس 2015 دعما للقوات الحكومية في مواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.