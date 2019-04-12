روسيا: أكثر من 450 لاجئا يغادرون مخيم الركبان فى سوريا خلال يوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس مركز المصالحة الروسى فى سوريا فيكتور كوبتشيشين، الخميس، أن أكثر من 450 لاجئا غادروا مخيم (الركبان) فى سوريا عبر الممر الإنسانى خلال يوم واحد. وقال كوبتشيشين - فى تصريح بثته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "تمكن أكثر من 459 لاجئا من مغادرة مخيم (الركبان) عبر الممر الإنسانى خلال يوم". وأضاف أن قرابة ألفين و300 شخص تمكنوا - منذ 19 فبراير الماضى - من مغادرة المخيم الواقع على الأراضى الخاضعة لسيطرة السلطات السورية.

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