"أطباء السودان": 13 قتيلًا برصاص النظام في احتجاجات الخميس

الخرطوم/الخليج 365

أعلنت "لجنة أطباء السودان" النقابية، مقتل 13 شخصا برصاص قوات النظام، خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، الخميس.

جاء ذلك في بيان للجنة المعارضة، اطلعت عليه الخليج 365، أوضحت فيه أن قتيلين سقطا في الخرطوم، أحدهم في موقع الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، والآخر في حي " شمبات" شمال العاصمة.

وأشار البيان أن 8 من القتلى سقطوا بمدينة زالنجي بولاية وسط دارفور (غرب)، وأن اثنين قتلا بمدينة مدينة مدني (وسط)، فيما قتل الأخير بمدينة عطبرة (شمال).



ولفتت اللجنة إلى أنه بذلك ترتفع حصيلة القتلى منذ بداية الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السبت، إلى 35 قتيلا.

وذكرت أن الكثير من الإصابات وقعت بمختلف مدن السودان، منها عشرات الإصابات الخطرة الناتجة عن استخدام الرصاص الحي.

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وعقب إعلان عزل الرئيس عمر البشير، الخميس، حاول محتجون في عدد من المدن، اقتحام مقرات الأمن، لإطلاق سراح معتقلين سياسيين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.

ويواصل آلاف السودانيين، مساء الخميس، الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، رغم سريان حظر التجول، الذي بدأ الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي (20:00 ت.غ).

وفي وقت سابق الخميس، أعلن زير الدفاع عوض بن عوف، عزل الرئيس عمر البشير، واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش.

كما أعلن "بن عوف"، في بيان بثه التلفزيون الرسمي، إعمال حالة الطوارئ لثلاثة أشهر، وفرض حظر التجوال لشهر اعتبارا من مساء الخميس.

وتأتي قرارات "بن عوف" عقب احتجاجات تشهدها السودان منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بدأت منددة بالغلاء وتحولت إلى المطالبة بإسقاط النظام، وأسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.