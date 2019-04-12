علي بن عبدالرحمن الطريقي عضو بمجلس العالم الإسلامي للأعاقة والتأهيل

صحيفة الخليج الإلكترونية صدرت موافقة مجلس العالم الإسلامي للأعاقة والتأهيل بمنح شهادة العضوية لسعادة الأستاذ علي بن عبدالرحمن الطريقي أخصائي الإدارة المكتبية والعلاقات العامة.

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