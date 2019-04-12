توقعات #الطقس غدا.. #أمطار_رعدية وغبار يحجب الرؤية في هذه المناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت الھیئة العامة للأرصاد وحماية البیئة عن أحوال الطقس المتوقعة لیوم غد الجمعة، حیث تكون الفرصة مھیأة لھطول الأمطار الرعدية، مصحوبة برياح نشطة، مثیرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقیة في عدد من المناطق.

وأوضحت الأرصاد، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن ھطول الأمطار سیشمل مناطق القصیم، الرياض، الشرقیة، حائل، نجران، الحدود الشمالیة الجوف، ومرتفعات مناطق كل من جازان وعسیر والباحة ومكة المكرمة.

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وعن حالة البحر الأحمر سیكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين، فیما سیكون ارتفاع الموج في الخلیج العربي من متر إلى متر ونصف.