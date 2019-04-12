شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة لدى السودان تدعو المواطنين للالتزام بحظر التجوال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ناشدت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، جميع المواطنين والمقيمين الالتزام بساعات حظر التجوال.

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وأوضحت السفارة في بيان لها، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه نظرا لإعلان حظر التجوال في جمهورية السودان من الساعة العاشرة مساء وحتى الساعة الرابعة صباحا، تأمل السفارة من جميع المواطنين الزائرين والمقيمين بجمهورية السودان الالتزام بذلك.

الجدير بالذكر أن الجيش السوداني أعلن مساء أمس فرض حظرا للتجوال في عموم البلاد، يبدأ من العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحا، مطالبا جميع المواطنين الالتزام بذلك للمحافظة على سلامتهم، ونظرا للمخاطر التي قد تترتب على عدم الالتزام وحتى تؤدي القوات المسلحة واللجنة الأمنية واجبها في حفظ الأمن.