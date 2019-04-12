شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. «الصحة» تضبط مجمعاً طبياً يستخدم موادَّ منتهية الصلاحية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ‏ضبطت وزارة الصحة، بالتعاون مع الجهات الأمنية والجهات الحكومية الأخرى، مجمعاً طبياً مخالفاً في الرياض يقوم باستخدام موادّ طبية منتهية الصلاحية. Advertisements وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم إحالة المخالفين إلى لجان المخالفات لتطبيق العقوبات بحقهم وفقاً للنظام.،

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